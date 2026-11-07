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Dodik: Svjedočenje Milje Zečević ostaje nam kao zavjet

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АТВ редакција
07.11.2026 14:37

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lider SNSD-a na konferenciji za medije
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je povodom smrti heroine Milje Zečević da njeno svjedočenje ostaje zavjet da se nikada ne dozvoli da se stradanje srpskog naroda zaboravi.

Dodik je naveo da se s velikom tugom u srcu opraštamo od Milje Zečević iz Sijekovca, majke koja je izgubila trojicu sinova i supruga i nosila bol koji riječi ne mogu opisati.

"Ipak, našla je snagu da progovori i da istinu o stradanju u Sijekovcu sačuva od zaborava. Njeno svjedočenje ostaje nam kao zavjet da pamtimo i da nikada ne dozvolimo da se stradanje našeg naroda zaboravi. Neka joj Gospod podari vječni pokoj", napisao je Dodik na Iksu.

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je jutros u 95. godini.

Preminula je u dvorištu kuće baš na mjestu gdje su joj pripadnici HVO-a, Hrvatske vojske i paravojsnih formacija ubili sinove i supruga.

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Tagovi :

Milja Zečević

Milorad Dodik

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