Dodik: U Čikagu smo uz zajednicu koja razumije kako se čuva srpsko ime

Republika Srpska je u Čikagu uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke već i onim što se ostavlja potomcima, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Republika Srpska ima obavezu da stoji uz njih, jer od truda koji danas ulažemo zavisi hoće li i naredne generacije osjećati da smo jedan narod", napisao je Dodik na Iksu.

Naši ljudi u Americi svojim su radom gradili novi život, a osnivanjem i podrškom Akademiji „Sveti Sava“ pobrinuli su se da njihova djeca znaju i odakle taj život potiče. U Čikagu smo uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke. Čuva se i onim što ostavljamo potomcima. Republika Srpska ima obavezu da stoji uz njih, jer od truda koji danas ulažemo zavisi hoće li i naredne generacije osjećati da smo jedan narod. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 14, 2026

Dodao je da su naši ljudi u Americi svojim radom gradili novi život, a osnivanjem i podrškom Akademiji "Sveti Sava" pobrinuli su se da njihova djeca znaju i odakle taj život potiče