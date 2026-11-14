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Dodik: U Čikagu smo uz zajednicu koja razumije kako se čuva srpsko ime

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АТВ редакција
14.11.2026 08:04

Komentari:

10
Republika Srpska je u Čikagu uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke već i onim što se ostavlja potomcima, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
Foto: X/printscreen

Republika Srpska je u Čikagu uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke već i onim što se ostavlja potomcima, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Republika Srpska ima obavezu da stoji uz njih, jer od truda koji danas ulažemo zavisi hoće li i naredne generacije osjećati da smo jedan narod", napisao je Dodik na Iksu.

Dodao je da su naši ljudi u Americi svojim radom gradili novi život, a osnivanjem i podrškom Akademiji "Sveti Sava" pobrinuli su se da njihova djeca znaju i odakle taj život potiče

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Milorad Dodik

Čikago

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Amerika

Republika Srpska

Komentari (10)

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