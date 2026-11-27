"Sofija je svojom violinom već osvojila brojna priznanja širom Evrope, a sada je, sa nevjerovatnih 199 od mogućih 200 bodova, upisala prestižnu Školu za muzičke talente u Ćupriji. Iza njenog osmijeha i dječije skromnosti stoje veliki rad, upornost i ljubav prema muzici. A ispred nje je, siguran sam, blistava budućnost", istakao je Dodik u objavi na društvenim mrežama.

Dodao je da je ponosan sam što Republika Srpska ima ovakvu djecu.

Imao sam posebno zadovoljstvo da ugostim jednu djevojčicu velikog talenta i još većih snova, devetogodišnju Sofiju Dragojević Burlicu iz Banjaluke. Sofija je svojom violinom već osvojila brojna priznanja širom Evrope, a sada je, sa nevjerovatnih 199 od mogućih 200 bodova, upisala prestižnu Školu za muzičke talente u Ćupriji. Iza njenog osmijeha i dječije skromnosti stoje veliki rad, upornost i ljubav prema muzici. A ispred nje je, siguran sam, blistava budućnost. Ponosan sam što Republika Srpska ima ovakvu djecu. Naša je obaveza da ih podržimo, da vjerujemo u njih i da im pomognemo da svoje snove pretvore u stvarnost. Draga Sofija, neka te tvoja violina odvede na najveće svjetske scene, ali neka te srce uvijek vraća tvojoj Banjaluci i Republici Srpskoj. ❤️ — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 27, 2026

"Naša je obaveza da ih podržimo, da vjerujemo u njih i da im pomognemo da svoje snove pretvore u stvarnost. Draga Sofija, neka te tvoja violina odvede na najveće svjetske scene, ali neka te srce uvijek vraća tvojoj Banjaluci i Republici Srpskoj", dodaje on.