Autor:ATV redakcija
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Imao sam posebno zadovoljstvo da ugostim jednu djevojčicu velikog talenta i još većih snova, devetogodišnju Sofiju Dragojević Burlicu iz Banjaluke, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"Sofija je svojom violinom već osvojila brojna priznanja širom Evrope, a sada je, sa nevjerovatnih 199 od mogućih 200 bodova, upisala prestižnu Školu za muzičke talente u Ćupriji. Iza njenog osmijeha i dječije skromnosti stoje veliki rad, upornost i ljubav prema muzici. A ispred nje je, siguran sam, blistava budućnost", istakao je Dodik u objavi na društvenim mrežama.
Dodao je da je ponosan sam što Republika Srpska ima ovakvu djecu.
Imao sam posebno zadovoljstvo da ugostim jednu djevojčicu velikog talenta i još većih snova, devetogodišnju Sofiju Dragojević Burlicu iz Banjaluke.
Sofija je svojom violinom već osvojila brojna priznanja širom Evrope, a sada je, sa nevjerovatnih 199 od mogućih 200 bodova, upisala prestižnu Školu za muzičke talente u Ćupriji.
Iza njenog osmijeha i dječije skromnosti stoje veliki rad, upornost i ljubav prema muzici. A ispred nje je, siguran sam, blistava budućnost.
Ponosan sam što Republika Srpska ima ovakvu djecu. Naša je obaveza da ih podržimo, da vjerujemo u njih i da im pomognemo da svoje snove pretvore u stvarnost.
Draga Sofija, neka te tvoja violina odvede na najveće svjetske scene, ali neka te srce uvijek vraća tvojoj Banjaluci i Republici Srpskoj. ❤️— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 27, 2026
"Naša je obaveza da ih podržimo, da vjerujemo u njih i da im pomognemo da svoje snove pretvore u stvarnost. Draga Sofija, neka te tvoja violina odvede na najveće svjetske scene, ali neka te srce uvijek vraća tvojoj Banjaluci i Republici Srpskoj", dodaje on.
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