Veoma sam iznenađen da važni ljudi u SAD imaju spoznaju i znaju šta je Republika Srpska, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTRS, u razgovoru koji je snimila Andriana Bjedov, novinarka iz Čikaga.

Dodik je prisustvovao konferenciji MAGA pokreta koju organizuje Republikanska stranka Donalda Trampa u centralnoj dvorani Mar-a-Laga u Palm Biču.

- Svi oni koji razumiju politiku, pogotovo u SAD, razumiju šta znači ova konferencija. Zato je važno za sve nas koji želimo dobre odnose sa SAD i njihovim vladajućim strukturama, da se upravo nađemo ovdje i da sa mnogim ljudima iz tog svijeta, politike, biznisa, medija, razgovaramo o međusobnim odnosima, o onome što je interesantno i za jedne i za druge. Zahvaljujem se ovdje našim prijateljima, Srbima koji žive ovdje, u Čikagu, u SAD - rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da Srpska pripada pokretu koji je suverenističko konzervativni.

- Mi ne dijelimo svjetonazore liberalno globalističkog pokreta. Veliko olakšanje za nas i velika promjena svakako je bila pobjeda Donalda Trampa na predsjedničkim izborima i mogućnost da se čuje jedan drugi glas iz Bijele kuće. Da se to nije desilo svijet bi nastavio da tone u liberalno globalističko smeće koje je prijetilo da uništi sve civilizacijske vrijednosti, a obične ljude svede da budu "pokusni kunići" neuspješnih politika globalističke ere. Zato je pobjeda Trampa veoma važna i najznačajniji događaj u ovom vremenu i zato je važno da se održe komunikacije i odnosi sa Trampovom administracijom - dodao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Tramp u nekoliko navrata govorio da ne želi da politika SAD bude miješanje u politike drugih zemalja.

- Odnosno da SAD više neće graditi druge narode i nacije, i da će to biti stvar naroda i nacija i njihovo pravo na samoopredjeljenje i slobodu, a mi smo to dugo čekali da čujemo - podvukao je Dodik.

Milorad Dodik je naglasio da je duboka američka država godinama bila usmjerena protiv Republike Srpske.

- Ljudi koji su učestvovali u izradi Dejtonskog mirovnog sporazuma na kraju su ga skrnavili. Oni ga nisu čitali već tumačili bez ikakvih osnova, i stalno nas dovodili u poziciju da budemo inferiorni, jer se nije bilo lako suprostaviti jednoj takvoj sili. To smo osjećali, nit loših odnosa, uvijek kada su u Bijeloj kući sjedile demokrate. Oni su željeli da nestane Republika Srpska i da izgrade unitarnu BiH - istakao je Dodik.

On je poručio da je zato važno da se u SAD čuje glas Republike Srpske.

- Nama je važno da čujemo da ćemo imati pravo na punu slobodu, da se izjašnjavamo kao pravoslavni narod koji pripada hrišćanskoj civilizaciji. Imamo problem sa ekstremizmom koji dolazi sa muslimanske strane koji želi sve za sebe i koji je to vješto koristio kod zapadnih elita šireći lažne narative. Bošnjci su se doveli u poziciju da se ni Srbi, niti Hrvati ne osjećaju dobro s njima. Pokazali su da su direktno protiv Trampove administracije, čekajući da prođe pa da oni nastave gdje su započeli prije njega. BiH jedino može da ostane u slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda - poručio je Dodik.

Dodik je za kraj naglasio da Srbi iz teških i izazovnih vremena uvijek izađu jači i homogeniji.

- I bez obzira na izazove Srbi nikada neće napustiti ideju srpstva, pravoslavlja, krsne slave i SPC - zaključio je Dodik.

(RTRS)