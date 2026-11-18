Autor:ATV redakcija
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Radujem se susretu predsjednika Rusije Vladimira Putina, Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsjednika Kine Si Đinpinga, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Od njihove spremnosti da razgovaraju i da se dogovore zavisi mir u svijetu. Republika Srpska je čuvala strateško partnerstvo s Rusijom i cijeni Putinovu dosljednu podršku Dejtonskom sporazumu. Podržali smo Trampove napore da se sukobi okončaju, a s Kinom smo, uprkos pritiscima, nastavili da radimo na projektima važnim za Srpsku. Vjerujem da ova trojica lidera mogu da naprave važan korak ka trajnom miru", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Radujem se susretu predsjednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Od njihove spremnosti da razgovaraju i da se dogovore zavisi mir u svijetu.
Republika Srpska je čuvala strateško partnerstvo s Rusijom i cijeni Putinovu dosljednu podršku Dejtonskom sporazumu. Podržali smo Trampove napore da se sukobi okončaju, a s Kinom smo, uprkos pritiscima, nastavili da radimo na projektima važnim za Srpsku.
Vjerujem da ova trojica lidera mogu da naprave važan korak ka trajnom miru.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 18, 2026
Svijet
Potvrđeno iz Moskve: Sutra sastanak Putina i Trampa
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