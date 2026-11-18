"Od njihove spremnosti da razgovaraju i da se dogovore zavisi mir u svijetu. Republika Srpska je čuvala strateško partnerstvo s Rusijom i cijeni Putinovu dosljednu podršku Dejtonskom sporazumu. Podržali smo Trampove napore da se sukobi okončaju, a s Kinom smo, uprkos pritiscima, nastavili da radimo na projektima važnim za Srpsku. Vjerujem da ova trojica lidera mogu da naprave važan korak ka trajnom miru", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Radujem se susretu predsjednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Od njihove spremnosti da razgovaraju i da se dogovore zavisi mir u svijetu. Republika Srpska je čuvala strateško partnerstvo s Rusijom i cijeni Putinovu dosljednu podršku Dejtonskom sporazumu. Podržali smo Trampove napore da se sukobi okončaju, a s Kinom smo, uprkos pritiscima, nastavili da radimo na projektima važnim za Srpsku. Vjerujem da ova trojica lidera mogu da naprave važan korak ka trajnom miru. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 18, 2026