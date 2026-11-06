"Dodikova posjeta Americi važna za uspostavljanje trajne podrške Srpskoj"

Za sve nas koji želimo dobre odnose sa SAD i njihovim vladajućim strukturama, važno je da sa mnogim ljudima iz tog svijeta, politike, biznisa, medija, razgovaramo o međusobnim odnosima, o onome što je interesantno i za jedne i za druge. Poruka je to Milorada Dodika. Kaže lider SNSD-a da postoji značajan interes za dešavanja u Republici Srpskoj.

"Veoma sam iznenađen da ljudi imaju spoznaju, važni ljudi imaju spoznaju i znaju šta je Republika Srpska. Za nas je važno, kada je predsjednik Tramp u nekoliko navrata govorio da ne želi da, politika SAD ne može da bude miješanje u unutrašnje stvari drugih zemalja, odnosno onako kako je on najbolje rekao, a mi smo najbolje razumjeli jeste da SAD više neće graditi tuđe države i nacije i da će to biti stvar država i nacija, naroda i narodnosti, njihovih prava na samoopredjeljenje, na slobodu i sve ono što zaista smo dugo čekali da čujemo", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Republika Srpska Dodik: Majami Bič, a osjećaj kao da sam kod kuće

Mar-a-Lago postaje mjesto na kojem se donose vrlo važne odluke, ne samo za SAD, već i za cijeli svijet. Zato je veliki značaj biti tamo, ocjena je generalnog sekretara predsjednika Srpske.

"Mislim da je sam događaj prošao odlično, s obzirom da se radi o istomišljenicima, koji dijele isti vrijednosni sistem, isti pogled na politiku, organizaciju države, suverenističku, konzervativnu političku misao i da je upravo Republici Srpskoj mjesto za takvim stolom. A ko bolje o tome da govori, nego predsjednik Milorad Dodik koji preko 20 godina već priča upravo tu priču i Republika Srpska ulazi u red tih zemalja koje u svojim unutrašnjim pitanjima vodi se principima suverenizma", rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

Dodikova posjeta Americi je važna za uspostavljanje trajne podrške Republici Srpskoj, ocjena je Dragomira Anđelkovića.

"U pravom momentu dolazi Dodikova posjeta, u momentu kada se "lome koplja" u Americi i kada američkim suverenistima treba pokazati da je Republika Srpska njihov prijatelj. S druge strane, saradnja sa njima će sigurno dugoročno biti isplativa jer će oni biti faktor i sada su faktor i biće faktor i poslije Trampa", rekao je Dragomir Anđelković, politički analitičar.

MAGA pokret ideološki je najbliži Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu. Zalaže se za iste vrijednosti, odnosno da se svako bavi svojom kućom, da sarađuje sa drugima i ne miješa u tuđe poslove, zaključuje Anđelković. Dodik se u Mar-a-Lagu susreo i s ministrom rada SAD-a. Poručio je da je Republika Srpska otvorena za partnerstva i saradnju s američkim kompanijama.