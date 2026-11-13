Dogovorena saradnja sa renomiranim klinikama u Budimpešti i Debrecinu

Direktor Univerzitetske bolnice Foča, dr Nenad Lalović, boravio je u višednevnoj radnoj posjeti medicinskim fakultetima i univerzitetsko-kliničkim centrima u Mađarskoj, tokom koje su dogovoreni značajni vidovi međunarodne saradnje i stručnog usavršavanja naših ljekara.

​Tokom boravka u Budimpešti, dr Lalović se sastao sa prof. dr Atilom Sijartom, direktorom Klinike za opštu, abdominalnu i transplantacionu hirurgiju čuvenog Zemelvajs univerziteta. Nakon obilaska ove prestižne ustanove i upoznavanja sa njenim radom, dogovoreno je potpisivanje zvaničnog ugovora o saradnji. Ovim dogovorom otvaraju se vrata ljekarima Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetske bolnice Foča za buduće stručno usavršavanje i pohađanje specijalizovanih trening kurseva u ovoj vrhunskoj evropskoj klinici.

​Kao prvi korak u realizaciji saradnje, najavljena je i posjeta profesora Sijarta Foči u periodu od 23. do 25. juna. On će tom prilikom obići Univerzitetsku bolnicu, Medicinski fakultet i Grad Foču, te održati predavanje iz oblasti abdominalne hirurgije u okviru tradicionalnog hirurškog sastanka, koji se ove godine održava od 23. do 26. juna.

​U nastavku radne posjete Mađarskoj, dr Lalović je boravio i u Debrecinu, gdje je razgovarao sa dekanom tamošnjeg Medicinskog fakulteta, prof. dr Norbertom Nemetom, koji je ujedno i šef jedne od najstarijih i najsavremenijih katedri za eksperimentalnu hirurgiju u Mađarskoj i centralnoj Evropi.

​Tokom obilaska Centra za eksperimentalnu hirurgiju – ustanove sa viševjekovnom tradicijom koja predstavlja ključnu bazu za edukaciju mladih ljekara – usaglašen je boravak i dodatno usavršavanje specijalizanata hirurških grana iz fočanske bolnice u Debrecinu. Profesoru Nemetu i njegovom timu ovom prilikom upućen je zvaničan poziv da posjete Univerzitetsku bolnicu i Medicinski fakultet u Foči, kako bi se započeta saradnja i formalno učvrstila.

​Ovi dogovori predstavljaju nastavak jasne vizije rukovodstva Univerzitetske bolnice Foča, usmjerene ka kontinuiranom ulaganju u znanje, razmjeni iskustava sa vodećim evropskim centrima i podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga na najviši nivo.