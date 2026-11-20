Dokumentarni film „Svjedok", autora i reditelja Denisa Bojića, koji govori o stradanju srpskog naroda tokom ratnih dešavanja devedesetih godina prošlog vijeka, prikazan je pred brojnom, pretežno francuskom publikom u Nici.

Dokumentarni film „Svjedok”, autora i reditelja Denisa Bojića, koji govori o stradanju srpskog naroda tokom ratnih dešavanja devedesetih godina prošlog vijeka, prikazan je pred brojnom, pretežno francuskom publikom u bioskopu „Varijete”, jednom od najstarijih i najuglednijih bioskopa u istorijskom centru Nice.

Projekcija je održana u organizaciji Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj, a prisustvovali su joj Aleksandar Sarađijan, predstavnik gradonačelnika Nice, Rostislav Lukov, predstavnik Konzulata Ruske Federacije za region Azurne obale, Elizabeta Aleksandrova, konzularni ataše Ruske Federacije u Nici, kao i predstavnici Nacionalne unije boraca Francuske (Union nationale des combattants), organizacije koja okuplja bivše borce, veterane, članove njihovih porodica i sve one koji su posvećeni očuvanju sjećanja na poginule za Francusku.

Šefica Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj Bojana Kondić Panić istakla je da je organizacija projekcije filma „Svjedok” u Nici, nakon njegovog predstavljanja u Parizu, dio nastojanja Predstavništva da francuskoj javnosti približi istorijske činjenice i svjedočanstva o stradanju srpskog naroda.

„Naš cilj je da film i svjedočanstva koja on donosi stignu i do onih koji o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije znaju malo ili su o njima slušali samo iz jednog ugla. Zato nam je posebno važno što smo, nakon Pariza, organizovali projekciju i u Nici, pred publikom koju su većinom činili Francuzi. Predstavništvo Republike Srpske u Francuskoj nastoji da kroz ovakve događaje otvori prostor za upoznavanje sa činjenicama koje su nedovoljno prisutne u francuskoj javnosti. Naša uloga nije samo da organizujemo projekcije već i da uspostavljamo veze i stvaramo prilike za razgovor o temama koje su važne za razumijevanje srpskog istorijskog iskustva”, poručila je Kondić Panić.

Reditelj filma Denis Bojić zahvalio je Predstavništvu Republike Srpske u Francuskoj na organizaciji projekcije i svim prisutnima, izrazivši posebno zadovoljstvo interesovanjem francuske publike nakon prikazivanja filma. Bojić je tom prilikom upoznao prisutne i sa radom Memorijalnog centra Republike Srpske, posebno sa aktivnostima sistematskog snimanja, dokumentovanja i trajnog čuvanja video-svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.

Bojić je naglasio da je naročito važno što se prikazivanje filma nije završilo odjavnom špicom, već je nastavljeno razgovorom u kojem su gledaoci kroz brojna pitanja pokazali potrebu da prodube svoja saznanja o događajima predstavljenim u filmu.

„Posebno me raduje činjenica da je francuska publika, nakon što je pogledala film, osjetila potrebu da postavlja pitanja i sazna više o stradanju srpskog naroda. To pokazuje koliko je važno da naša svjedočanstva budu prisutna u međunarodnom prostoru i dostupna ljudima koji o ovim događajima do sada nisu imali dovoljno informacija. Svaka ovakva projekcija predstavlja priliku da se o srpskom stradanju govori na osnovu činjenica, dokumenata i neposrednih svjedočanstava”, istakao je Bojić.

Predsjednik Udruženja „Francusko-srpski krug Nica – Azurna obala” Vladan Radovanović naglasio je da publika na Azurnoj obali nema često priliku da se kroz dokumentarne filmove i neposredne razgovore upozna sa srpskom istorijom, posebno sa događajima koji su pratili raspad Jugoslavije.

„Reakcije publike nakon projekcije pokazale su da postoji veliko interesovanje za ovakve sadržaje. Francuska javnost nema dovoljno prilika da se upozna sa srpskom stranom priče o raspadu Jugoslavije i ratovima devedesetih godina. Zato je važno da ovakvi događaji ne ostanu pojedinačni, već da postanu redovna prilika za predstavljanje srpske istorije i razgovor sa francuskom publikom. Interesovanje koje smo večeras vidjeli potvrđuje da za to postoji stvarna potreba”, istakao je Radovanović.

Prikazivanje dokumentarnog filma „Svjedok” u Nici dio je kontinuiranih međunarodnih institucionalnih aktivnosti Republike Srpske usmjerenih na približavanje istine o stradanju srpskog naroda svjetskoj javnosti. Kroz dokumentarni film, istorijsku građu i neposredna svjedočanstva, ove aktivnosti imaju za cilj da činjenice o srpskom stradanju postanu dostupne i razumljive međunarodnoj publici te da srpsko istorijsko iskustvo dobije svoje mjesto u širem prostoru međunarodne kulture pamćenja.

Istorijsko-dokumentarni film „Svjedok” govori o stradanju srpskog naroda i radu specijaliste sudske medicine dr Zorana Stankovića, koji je radio na više od 50 masovnih grobnica širom bivše Jugoslavije i obdukcijama više od 7.500 žrtava. Njegov rad predstavlja jedinstveno svjedočanstvo o razmjerama stradanja srpskog naroda tokom ratova devedesetih godina.

Film „Svjedok” realizovan je u koprodukciji Radio-televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.