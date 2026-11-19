Dragoslav Erdelić od 3. decembra zvanično će stupiti na dužnost predsjednika Okružnog suda u Bijeljini u punom mandatu, potvrđeno je današnjom odlukom Visokog-sudskog i tužilačkog savjeta BiH, rekao je sekretar suda Miilomir Čodo.

Time je, kako navodi, potvrđen snažan institucionalni kontinutitet ove pravosudne institucije.

Rad Okružnog suda u Bijeljini decenijama unazad obilježilo je odgovorno rukovođenje i posvećenost vladivin prava. Tome su poseban pečat dali Erdelićevi prethodnici.

Radomir Aleksić je tokom dugogodišnjeg mandata, od 2001. do 2015. godine, postavio čvrste temelje modernog rada suda. Njegovo rukovođenje obilježile su ključne reforme pravosudnog sistema, jačanje stručnih kapaciteta i izgradnja institucionalne stabilnosti. Bogato višedecenijsko sudijsko i pravosudno iskustvo krunisao je i autorstvom stručnog praktikuma ”Prvostepene presude u krivičnom postupku”, izdatog od strane Univerziteta ”Privredna akademija” Brčko distrikt BiH, čime je ostavio vrijedno praktično i edukativno štivo budućim generacijama sudija, tužilaca, advokata i studenata prava.

Zoran Džida sudom je rukovodio od 2015. do 2026. godine, uspješno nastavljujući unapređenje funkcionisanja suda. Profesionalnošću, posvećenošću i iskustvom dao je snažan doprinos efikasnosti rada institucije, očuvanju visokih sudijskih standarda i jačanju povjerenja građana u pravosuđe.

Dragoslav Erdelić, nakon perioda obavljanja funkciju vršioca dužnosti, 3. decembra zvanično preuzima puni mandat predsjednika suda, i donosi novu profesionalnu energiju uz jasnu opredijeljenost ka daljoj modernizaciji rada. Njegov dosadašnji sudijski i akademski angažman garantuju nastavak transparentnog, zakonitog i efikasnog djelovanja suda u službi građana i pravde.

Ovakav slijed rukovođenja potvrđuje da Okružni sud u Bijeljini ostaje prepoznatljiv po stabilnosti, stručnosti i predanosti najvišim standardima pravosudne profesije.