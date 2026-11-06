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Draško Stanivuković želi opozicioni barjak: Do sada smo slušali SDS...

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АТВ редакција
06.11.2026 11:18

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Predsjednik SDS-a Branko Blanuša, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković i predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić.
Foto: @Stanivukovic_D/X

Pokret sigurna Srpska Draška Stanivukovića u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaće 12 poslanika čime su postali druga po snazi stranka u Srpskoj. Zamijenili su na toj poziciji SDS koji sada ima 10 poslanika, a Stanivuković poručuje da PSS danas nosi opozicioni barjak.

Lider PSS-a i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kaže da poštuje SDS, ali je na terenu nakon ovih izbora drugačija situacija. Kao što je on, kako kaže, pratio SDS, sada je vrijeme da SDS prati PSS.

"Mnogo poštujem SDS. Ali, vi u politici kada izađete borite se za podršku naroda. Mi smo druga najsnažnija stranka", kaže Stanivuković u emisiji MAT.

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On poručuje da njegova organizacija nikada nije bila najjača u opozicionom korpusu i da ne želi da govori da su sada prva opoziciona stranke, jer to nije njegov cilj.

"Moja je želja da sa ljudima kojima vjerujem preuzmem barjak budućih promjena. Mi danas nosimo taj barjak, mi smo prva stranka. Kao predsjednik PDP-a sam pratio šta kaže SDS. Danas je narod rekao sada je to u vašim rukama. Mi moramo to da razumijemo, meni je to časna uloga", rekao je Stanivuković.

Poručuje i da je tokom njegovog boravka u NSRS SDS pozivao na konsultacije oko strateških pitanja, a da je danas prirodno da taj poziv dolazi od PSS-a.

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"Svaka stranka ima pravo na svoje politike. Sada je dominantna naša uloga, da kada se desi negativna pojava da mi zovemo ljude na ulice i trgove".

Na pitanje hoće li zadržati mandat gradonačelnika Banjaluke ili će se pridružiti kolegama u Narodnoj skupštini, poručio je da je riječ o otvorenoj temi i da je sve na stolu.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

SDS

PSS

opozicija

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