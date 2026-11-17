Tvrdi da će on preći u SNSD. S druge strane, Dronjak u izjavi za portal Provjereno tvrdi da neće ući u SNSD, ali, kako kaže, pojedini poslanici će glasati za njega za Dom naroda.

Odlukom Stanivukovića, Dronjak je danas isključen iz PSS-a. U izjavi kaže da se neće pridružiti SNSD-u.

„Za mene će samo glasati pojedini poslanici SNSD, kao što se u gradu Banjaluci odbornici SNSD-a glasali za gradonačelnikove odluke. Mislim da se to na lokalnom nivou zvalo simbioza“, kratko je rekao Dronjak.

Republika Srpska Nikola Dronjak nije više član PSS-a

Draško Stanivuković komentarišući svoju odluku kaže da to nije veliki politički trenutak ili događaj, jer Dronjak nije zauzimao važno mjesto u politici. Ističe da je zbog prijateljskih odnosa koje su imali bio spreman da kroz pokret trpi „Dronjkov ne tako dobar politički i javni imidž“.

„Oni kod kojih ide su sve rekli o njemu“, rekao je Stanivuković. Na pitanje gdje ide, kratko je odgovorio: „Pa u SNSD“.

Kaže da više ništa ne bi dodavao na ono što su o njemu rekli u SNSD-u.

„Njemu je bila draže pozicija koja se nudi tamo, nego da sagleda sve kroz neko vrijeme šta smo prošli, to je njegova odluka. Za mene prava prijateljstva moraju da nadžive svaki mandat, pa makar bio i više puta taj mandat. Ja bih rekao da svi moji pravi prijatelji će mi ostati i onog trenutka kad ne budem gradonačelnik. S te strane mi je to teško. Da emotivno prolazim, ne politički“, rekao je Stanivuković.