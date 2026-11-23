Socijalistička partija Srpske /SPS/ predložila je Duška Miletića, predsjednika Gradskog odbora ove partije u Prijedoru, za delegata u Vijeću naroda Republike Srpske.

Iz SPS-a je saopšteno da je Miletić je odbornik u Skupštini grada, te da je na posljednjim opštim izborima bio kandidat SPS-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

SPS-u, u okviru raspodjele delegatskih mjesta, pripada jedno mjesto u Vijeću naroda Republike Srpske, s obzirom na to da predstavnici ove partije nisu učestvovali u raspodjeli rukovodećih pozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, napominju iz ove stranke.

Socijalistička partija Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima samostalan poslanički klub koji čine četiri narodna poslanika.

"Kandidaturom Duška Miletića SPS predlaže svog predstavnika za delegatsko mjesto koje joj pripada u okviru dogovorene raspodjele", navodi se u saopštenju.

Predsjednik Komisije parlamenta za izbor i imenovanje Bojana Vokić rekla je ranije Srni da su liste kandidata za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske primljene u Narodnoj skupštini Srpske u skladu sa predviđenim rokom.

Narodna skupština trebalo bi da 1. decembra razmatra izbor delegata u Vijeće naroda Srpske, prenosi Srna.