Goganović sa Kalabuhovim: Sazrelo vrijeme za zatvaranje OHR-a

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović sastao se u Istočnom Sarajevu sa ambasadorom Ruske Federacije Igorom Kalabuhovim, sa kojim je razgovarao o aktuelnim političkim i bezbjednosnim prilikama u BiH i regionu.

Goganović je istakao da tradicionalno prijateljstvo srpskog i ruskog naroda ima poseban značaj, naglasivši da su susreti predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina potvrda kontinuiteta dobrih odnosa Republike Srpske i Rusije.

Goganović i Kalabuhov istakli su značaj očuvanja mira i stabilnosti, naglašavajući da dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma predstavlja osnov za dugoročnu stabilnost u BiH.

Sagovornici su naglasili da se politička neslaganja moraju rješavati dijalogom, bez nametanja rješenja i jednostranih poteza koji mogu dodatno produbiti podjele, te ocijenili da su sazreli uslovi za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika i prenošenje pune odgovornosti za budućnost BiH na domaće institucije i demokratski izabrane predstavnike, prenosi Srna.