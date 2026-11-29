Veliki humanitarni projekat 15 po redu "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" prihvatili su gradovi: Gradiška, Trebinje i Prijedor. Svaki od tih gradova prihvatiće po 50 srpskih osnovaca i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije.

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke polovinom novembra uputio je dopis gradovima i opštinama Republike Srpske da uzmu učešće u humanitarnom projektu "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" koji će Odbor realizovati od 19. do 27. juna 2027. godine. Ovaj projekat podržaće kao i proteklih godina Ministarstvo prosvjete i kulture, institucije, gradovi, opštine, osnovne škole i veliki broj porodica Republike Srpske.

"Pozivamo i vjerujemo da će do kraja prijavnog roka mnogi gradovi i opštine Srpske prihvatiti ovaj značajan projekat povezivanja srpske djece, porodica, osnovnih škola gradova i opština sa Kosova i Metohije i Republike Srpske", istakao je Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke.

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Od 2012. do 2026. godine u oko 35 gradova i opština Srpske sedam ili osam dana kod svojih vršnjaka i porodica boravilo je preko deset hiljada srpskih osnovaca i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije.

Iz Odbora pozivaju sve u Republici Srpskoj da pozovu još samo danas 1434 i pomognu djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju i srpsku omladinu na Kosovu i Metohiji. Humanitarna akcija "61 Dan humanosti za Kosovo i Metohiju traje od 01. oktobra do danas 30. novembra, prenosi RTRS.