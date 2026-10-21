Gutić Bjelica: Manifestacija doprinijela da se Mađari i Srbi prepoznaju kao prijateljski narod

Autor:ATV redakcija
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Biljana Gutić Bjelica, ambasador BiH u Mađarskoj, istakla je za ATV da je misija manifestacije "Dani kulture Srba u Mađarskoj" da se spoje Srbi gdje god živjeli.
"Manifestacija "Dani kulture Srba u Mađarskoj" je pokrenuta 2023. godine. Prvo otvaranje bilo je 1. oktobra 2023. godine, na prijedloge eparije budimske, tadašnjeg vladike, a sada mitropolita budmskog gospodina Lukijana, uz veliku podršku predsjednika Dodika, kabineta predsjednika Republike Srpske, Vlade i mnogih drugih institucija", rekla je Gutić Bjelica za ATV.
Značajan broj umjetnika iz Srpske je u ove četiri godine učestvovao u ovoj manifestaciji, dao svoj doprinos i predstavio se mađarskoj i srpskoj publici. Manifestacija je od velikog značaja zato što pruža prostor ukršta i razmjene svih dostignuća u nauci, kulturi, umjetnosti sa osvrtom na tradiciju, običaje te bogatu kulturu srpskog naroda gdje god on živio.
"Mi smo jedan narod, ali kroz istoriju i mijenjanje granica, kultura, državnih uprava nekako je ostalo da smo željni znanja jednih o drugima. I ova manifestacija upravo to pruža, da bolje upoznamo jedni druge", kaže ona.
Misija manifestacije je prema njenim riječima da se spoje Srbi gdje god živjeli.
"Trenutno imamo tri zemlje u kojima su Srbi zaista koncentrisani u većem broju. To su Republika Srbija, Republika Srpska i Mađarska. U Mađarskoj Srbi žive na toj teritoriji od kraja 17-og vijeka kada su bile velike seobe Srba. I ne samo žive, nego i stvaraju. I zaista su se Srpski dani oslonili na neke ranije manifestacije predstavljanje kulture Srba", naglasila je.
Na pitanje da li je zadovoljna kako se manifestacija razvija, Gutić Bjelica odgovara:
"Apsolutno! Od nekih početaka koji nisu bili ni stidljivi ni skromni, koji su ambiciozno zamišljeni, mi polako svake godine šireći program i broj učesnika doprinosimo da ona raste i da se jača njena vidljivost".
Misija Srpskih dana je kako ona kaže očuvanje tradicije, i onoga što su Srbi u Mađarskoj, bez obzira što nije bilo uvijek lako proteklih vijekova, očuvali svoj jezik i kulturu, običaje i tu je kamen temeljac i utočište uvijek bila SPC i eparhija budimska.
Sentandreja je kažu najsjeverniji srpski grad u Evropi. Tako da vijekovima još otkad su Srbi sa Čarnojevićima krenuli u seobe, to je bio grad koji pruža utočište. Taj grad krasi sedam pravoslavnih hramova i veliki broj srpskih znamenitosti, osjeća se prisustvo srpskog naroda i stvaralaštvo.
Ovogodišnja manifestacija u Banjaluci počela je u 17.30 časova na kojoj su prisutni predstavnici duhovnog i kulturnog života, mediji, novinari iz Mađarske. Biće upriličeno predstavljanje monografije koja je inače doktorski rad doktora nauka, gospođe Ksenije Golub, koja je jedna od Srba rođenih u Mađarskoj. Njen rad je bio upravo o manastiru Grabovac, koji jedan od dva živa manastira SPC u Mađarskoj. U njemu se čuva bogat i vrijedan ikonostas, vrijedni istorijski spisi.
Ovaj manastir su osnovali monasi koji su se povlačili iz Dalmacije. On je kroz vijekove bio oštećen i popravljan, ali on sada živi, u njemu su dvije monahinje i nastojnik i svo troje su iz Srpske.Tako da nam je uvijek drago da se sretnemo i razgovaramo. Manastir je izuzetno lijep, sređen, uvijek pun cvijeća i prepun srdačne dobrodošlice i zaista je privilegija i čast otići tamo i napojiti se duhovnošću", naglasila je Gutić Bjelica.
Na manifestaciji će biti predstavljena i posebno za ovu priliku izdata markica sa motivima grada Sentandreje. Pošte Srpske su na prijedlog eparhije budimske prepoznale važnost upravo Senandreje kao istorijskog grada u kome je srpski živalj ostao i opstao i sačuvao sve ono što mu je vrijedno.
"Ovom prilikom izražavam veliku zahvalnost predsjedniku Dodiku i svim drugim institucijama koje su se uključile i doprinijele da realizujemo ovaj događaj i da on bude nešto čime ćemo se svi ponositi", naglasila je Biljana Gutić Bjelica.
"Republika Srpska i kabinet predsjednika bili su donatori da se napravi arhiv muzeja koji je u sklopu SPC i eparhije budimske. To je crkveni muzej koji ima najbogatiju crkvenu građu nakon Beograda i to nije mala stvar", podsjetila je ona.
"Ja kada sam otišla u Mađarsku na fuknciju ambasadora, bila sam zatečena koliko je jaka i organizovana srpska zajednica u Mađarskoj. Srpska zajednica je priznata kao ustavna nacionalna manjina 2011. godine i nakon toga je srpska manjina ušla u proces dobijanja finansijske pomoći, koja je bila naročito izražena za vrijeme premijera Orbana", dodala je.
Mađarska je jedna od rijetkih zemalja gdje srpska zajednica ima svoj vrtić, osnovnu i srednju školu. Nedavno je otvorena još jedna gimnazija, osim Budimpešte, u Segedinu. Srpska gimnazija "Nikola Tesla" je u mogućnosti ne samo da obrazuje Srbe, već i da Mađare koji imaju želju da njihova djeca nauče nešto o kulturi Srba i srpski jezik primi i pruži im znanje.
"Kada ima rasadnik mladosti koja na svom jeziku se školuje, obrazuje, ne samo o savremenim tokovima već i osvojoj tradiciji i kulturi, mnogo znači. Malo je Srba u Mađarskoj koji ne govore savršeno srpski jezik, malo ih je koji ne čitaju i ne pišu ćirilicu", istakla je.
"Za građane u Srpskoj ova manifestacija je približavanje institucionalno, političko, ekonomsko, društveno Srpske i Mađarske. Mađarska nekada nije bila toliko prisutna ni u našim medijima ni u narativu. Međutim, zadnjih godina to se promijenilo na čelu sa predsjednikom Dodikom uspostavljene su nove veze, otvoreni novi kanali komunikacije, uspostavljen pravno-administrativni okvir saradnje i Mađarska je svojim projektima postala vidnjivija i pojavila se u našem diskursu kao iskren prijatelj", dodala je sagovornica.
"Mađarska je iskren prijatelj i podrška cijelom regionu, oni ga doživljavaju kao svoje okruženje od čije stabilnosti zavisi i njihova stabilnost", jasno je naglasila.
Ova manifestacija je doprinijela da tome da se Mađari i Srbi iz Republike Srpske prepoznaju kao prijateljski narod i kao narod gdje se institucionalno administrativno ali ni na sve druge načine možemo računati jedni na druge.
"U Mađarskoj se u aprilu ove godine promijenila vlast, sada je na čelu partija Petera Mađara, i mogu slobodno reći da oni imaju dva fokusa. Jedan fokus je njihova unutrašnja politika i pokušaj da urede neke stvari za koje smatraju da su bile pogrešne u prethodnom periodu, a drugi fokus je intenziviranje saradnje sa Briselom, NATO, i EU, a novost je što su napravili jedan pomak u saradnji sa Ukrajinom. Donedavno je ta saradnja bila na nižem nivou, a nova vlast je ovih dana uspjela da postigne dogovor sa ukrajinskom vlašću i usvojen je zakon o maninjama, prema kojem će i mađarska manjina u budućnosti imati pravo da osniva škole na mađarskom jeziku i djeca koja se rađaju u Ukrajini će imati pravo na svoj vlastiti jezik. Između ostalog to je jedan od razloga zašto je EU odmrzla sredstva mada se ta sredstva još nisu u potpunosti slila u Mađarsku", pojasnila je.
Govoreći o ekonomskom stanju u Mađarskoj Gutić-Bjelica navodi da se ova zemlja i prije početka sukoba u Ukrajini, a naročito od početka sukoba bori sa umanjenim investicijama, porasla je inflacija a interesantvno je da nikada nisu imali visoku nezaposlenost.
Mađarskoj su data određena sredsta iz EU, ali ne u punom obimu, koliko im se duguje. Sada se dio po dio tih sredstava odmrzava, ali naravno uz ispunjavanje određenih uslova.
Na pitanje da li postoji prostor za nove investicije Mađarske u Srpskoj, i sa jedne i sa druge strane ambasadorka odgovara da će Mađari vjerovatno prvo ići na to da srede svoju unutrašnju politiku, ali da prostor za investicije uvijek postoji, ali je u ovom trenutku nezahvalno praviti bilo kakve projekcije.
Gutić Bjelica se osvrnula i na odnose Budimpešte i Banjaluke te naglasila da je javnost konkretne rezultate najviše osjetila preko pomoći poljoprivrednom sektoru.
Kao jednu od oblasti u kojima bi se mogla ostvariti saradnja Srpske i Mađarske sagovornica navodi energetiku. "Mislim da je energetika ono gdje bi oni pokazali najveći interes za saradnju sa Srpskom, prije svega proizvodnja struje", naglasila je ona.
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