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Gvozden: Moj rezultat je vidljiv na stranici CIK-a

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АТВ редакција
16.11.2026 15:43

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Snježana Gvozden
Foto: Fejsbuk

Novoizabrani potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Gvozden izjavila je da nije ništa loše uradila prelaskom iz PPS-a u SNSD, jer su joj mandat dali građani.

"Uvijek sam radila odgovorno, a izborni rezultat koji sam ostvarila vidljiv je na stranici Centralne izborne komisije. Nikoga neću da vrijeđam, iako su mnogu mene danas uvrijedili", rekla je novinarima Gvozden.

Ona je danas na konstitutivnoj sjednici izabrana za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Snježana Gvozden

PSS

SNSD

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