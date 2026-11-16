Gvozden: Moj rezultat je vidljiv na stranici CIK-a

Autor:ATV redakcija
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Novoizabrani potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Gvozden izjavila je da nije ništa loše uradila prelaskom iz PPS-a u SNSD, jer su joj mandat dali građani.
"Uvijek sam radila odgovorno, a izborni rezultat koji sam ostvarila vidljiv je na stranici Centralne izborne komisije. Nikoga neću da vrijeđam, iako su mnogu mene danas uvrijedili", rekla je novinarima Gvozden.
Ona je danas na konstitutivnoj sjednici izabrana za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.
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