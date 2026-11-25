Autor:ATV redakcija
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Hidroelektrana Višegrad najveći je pojedinačni proizvođač električne energije u Republici Srpskoj. Prema dnevnom dispečerskom izvještaju za 24. novembar, proizvela je 5.286 MWh električne energije.
Hidroelektrane na Trebišnjici proizvele su ukupno 3.079 MWh, od čega HE Trebinje I 791 MWh, a HE Dubrovnik 2.288 MWh.
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Termoelektrana Gacko ponovo na mreži nakon jednodnevnog zastoja
HE Bočac proizvela je 711 MWh, dok je proizvodnja u TE Gacko bila potpuno obustavljena – 0 MWh.
TE Ugljevik (EPC) proizvela je 2.191 MWh, dok je proizvodnja iz obnovljivih izvora energije iznosila 810 MWh.
Ukupna dnevna proizvodnja električne energije iznosila je 13.181 MWh, dok je bruto potrošnja u Republici Srpskoj bila 12.722 MWh.
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