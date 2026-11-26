Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Igor Dodik dobar izbor za predsjednika Vlade Republike Srpske zbog toga jer je dobio najveći broj glasova na izborima za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Dodik je istakao da se Igor Dodik dokazao kao organizacioni sekretar SNSD-a, jer je radio sa partijom i stabilizovao je.

"I jedan broj u opoziciji smatra da je Igor dobar izbor", rekao je Dodik za Evronjuz.

On je rekao da će podržati javno objavljivanje rezultata direktora javnih preduzeća, a na pitanje da li će podržati smjene, upitao je zašto toga ne bi bilo.