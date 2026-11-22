Autor:Stevan Lulić
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić dao je mandat Igoru Dodiku za sastav nove Vlade.
Minić je ovu odluku saopštio na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa strankama vladajuće koalicije.
Istakao je da je Dodik najmlađi mandatar u istoriji Srpske i dodao da očekuje da Vlada bude formirana do sredine decembra.
Najavio je da će nova Vlada nastaviti rad na razvoju Republike Srpske.
Republika Srpska
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On je naglasio da je postignut široki konsenzus u okviru koalicije kada je u pitanju ime mandatara.
"Biće to Vlada kontinuiteta koja će nastaviti ovo što se radilo prethodnih godina", rekao je Minić i dodao:
"Pokazali smo da vlada ima snagu, kapacitet i modalitete kako prići svim našim građanima".
Minić je izrazio očekivanje da će nova Vlada pokazati "još veću energiju, još veći stepen inovacija i svega onog što nam treba u ovim vremenima".
Dodik je organizacioni sekretar SNSD-a, a na prethodnim izborima bio je nosilac liste ove stranke u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu. On je i kandidat koji je osvojio najviše preferencijalnih glasova za Narodnu skupštinu - skoro 22.000.
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