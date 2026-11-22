Minić je ovu odluku saopštio na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa strankama vladajuće koalicije.

Istakao je da je Dodik najmlađi mandatar u istoriji Srpske i dodao da očekuje da Vlada bude formirana do sredine decembra.

Najavio je da će nova Vlada nastaviti rad na razvoju Republike Srpske.

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On je naglasio da je postignut široki konsenzus u okviru koalicije kada je u pitanju ime mandatara.

"Biće to Vlada kontinuiteta koja će nastaviti ovo što se radilo prethodnih godina", rekao je Minić i dodao:

"Pokazali smo da vlada ima snagu, kapacitet i modalitete kako prići svim našim građanima".

Minić je izrazio očekivanje da će nova Vlada pokazati "još veću energiju, još veći stepen inovacija i svega onog što nam treba u ovim vremenima".

Dodik je organizacioni sekretar SNSD-a, a na prethodnim izborima bio je nosilac liste ove stranke u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu. On je i kandidat koji je osvojio najviše preferencijalnih glasova za Narodnu skupštinu - skoro 22.000.