Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik nastavlja konsultacije i danas.

Razgovaraće sa predstavnicima Zadružnog saveza i poljoprivrednih proizvođača.

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Na konsultacije dolaze i predstavnici Saveza opština i gradova, predstavnici Srba iz Federacije BiH i predstavnici Koalicije za državu.

Dodik je juče razgovarao sa predstavnicima sindikata i poslovne zajednice. Obećao je borbu protiv sive ekonomije i veću kontrolu poslovanja javnih institucija i preduzeća.