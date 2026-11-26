Autor:ATV redakcija
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Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik nastavlja konsultacije i danas.
Razgovaraće sa predstavnicima Zadružnog saveza i poljoprivrednih proizvođača.
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Na konsultacije dolaze i predstavnici Saveza opština i gradova, predstavnici Srba iz Federacije BiH i predstavnici Koalicije za državu.
Dodik je juče razgovarao sa predstavnicima sindikata i poslovne zajednice. Obećao je borbu protiv sive ekonomije i veću kontrolu poslovanja javnih institucija i preduzeća.
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