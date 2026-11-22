Mene ne zanimaju zasluge, zanimaju me rezultati, poručio je Igor Dodik nakon što mu je predsjednik Republike Srpske Savo Minić dao mandat za sastav nove Vlade.

Dodik je rekao da prihvata mandat sa punom odgovornošću prema Republici Srpskoj i svim njenim građanima.

On je obećao da će donositi odluke, pa makar i bolne, ako će one biti dobre za budućnost Republike Srpske.

"Građani s pravom očekuju da od svoje plate mogu da žive dostojanstveno, stabilne plate i penzije, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, da njihova djeca imaju budućnost", rekao je Dodik i naglasio da su to sve stvari na kojima će buduća Vlada predano raditi.

Istakao je da će biti otvoren za razgovor sa svakim, ali ne i za beskrajne rasprave koje ne donose ništa dobro Republici Srpskoj i građanima.

Dodik je rekao da se u javna preduzeća mora uvesti više rada i više odgovornosti.

"Od rukovodilaca ću tražiti brzo rješavanje problema, a za propuste će snositi odgovornost", rekao je Dodik.

On je istakao da je očuvanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske trajna obaveza buduće Vlade i da će saradnja sa bratskom Srbijom imati posebno mjesto u radu nove Vlade.

"Naročito je važno da sa budućom Vladom Srbije uspostavimo blisku i efikasnu saradnju, da nastavimo zajedničke projekte i da pravimo prostor za nove. Mi jesmo za Evropsku uniju, samo onoliko koliko budemo uvažavani od Unije. Svi misle kako promijeniti svijet, a niko ne misli kako promijeniti sebe. Ja sam svjestan da moramo da mijenjamo sebe", naglasio je Dodik.

Dodao je da posao koji je pred budućom Vladom neće biti lak i da će biti mnogo izazova kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu.

"Čeka nas mnogo posla i radujem se da budemo spremni da izađemo na svaki problem sa konkretnim i brzim rješenjima. Unaprijed zahvaljujem na podršci i svakoj konstruktivnoj kritici. Predrasude me ne zanimaju, neuspjeh nije opcija", poručio je Dodik i zaključio:

"Idemo da radimo".

Inače, Igor Dodik je organizacioni sekretar SNSD-a, a na prethodnim izborima bio je nosilac liste ove stranke u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu. On je i kandidat koji je osvojio najviše preferencijalnih glasova za Narodnu skupštinu - skoro 22.000.