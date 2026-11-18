Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik rekao je da je prijedlog SNSD-a da srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH budu Sredoje Nović, Radovan Kovačević, Dušica Šolaja i Nikola Dronjak.

"Raduje me to što ćemo imati više od 60 glasova za naše kandidate. Jeste da nam ne treba peti član, ali imamo više od dvotrećinske većine", izjavio je Dodik novinarima nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma.

Kada je riječ o izboru delegata za Vijeće naroda Srpske, on je rekao da će se o tome razgovarati na sjednici Predsjedništva SNSD-a u petak.

"Do tada bi trebalo da utvrdimo listu, potvrdimo na Predsjedništvu i zajedno sa koalicijom da utvrdimo imena", rekao je Dodik, napominjući da je sjednica planirana u 13.00 časova.

Dodik je izrazio zadovoljstvo jer je sjednica skupštinskog Kolegijuma bila efektivna, prenosi Srna.