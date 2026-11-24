Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik počeo je u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Mandatar razgovara sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske, Organizacije amputiraca "UDAS", Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Saveza udruženja civilnih žrtava rata, Saveza logoraša, Udruženja građana "Veterani Republike Srpske", Udruženja žena žrtava rata i Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

U 13.00 časova predviđen je sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske.

U 13.45 časova sa predstavnicima Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Konsultacije sa parlamentarnim strankama počinju narednih dana, najavio je mandatar Igor Dodik, navodeći da će tokom razgovora insistirati na jačanju privrede i ekonomije.

Kada je riječ o opoziciji i komentarima na njegovo imenovanje, Igor Dodik je podsjetio da je narod na izborima rekao svoje.