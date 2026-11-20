Autor:ATV redakcija
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Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik je istakao da SNSD nastavlja sa radom i da za ovu stranku nema izborne godine ili mjeseca.
Dodik je izjavio je da je SNSD u 51 opštini pobijedila na sva četiri nivoa vlasti, a da će u narednom periodu prioritet biti Banjaluka i Bijeljina.
Istakao je da je na sjednici Predsjedništva SNSD-a usvojen izvještaj Izbornog štaba, te da su ispunjeni svi ciljevi postavljeni tokom izbornog procesa, kako za inokosne funkcije, tako i kada je riječ o broju mandata.
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"Posvetićemo se tome da vratimo Banjaluku i osvojimo Bijeljinu. Bićemo na raspolaganju svim predsjednicima opštinskih i gradskih odbora i nastaviti da radimo kao i do sada i sa većom energijom i željom da opravdamo povjerenje na oktobarskim izborima", rekao je Dodik.
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