Iguman Metodije: Hilandar je prva srpska ambasada

Iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije istakao je večeras u Banjaluci da je Hilandar prva ambasada srpskog naroda i da je Sveti Sava, osim što je bio svetogorski monah, podvižnik, arhiepiskop i prosvjetitelj, bio veliki diplomata.

Arhimandrit Metodije je obraćajući se okupljenima u Banjaluci, nakon što je od predsjednika Milorada Dodika primio visoko priznanje Republike Srpske manastiru Hilandar u okviru manifestacije "Dani Hilandara u Republici Srpskoj", rekao da je Dodik sa svojim saradnicima pokazao da je od Svetog Save na neki način preuzeo talenat za diplomatiju, s obzirom na to da je ova manifestacija okupila i predstavnike Rusije i SAD.

Otvorena izložba "Svetogorski zavežljaj Budimira Hristodula"

On je istakao da je Hilandar bio prva ambasada srpskog naroda u tadašnjoj Vizantiji, te da se i bratstvo ove svete carske lavre trudi da ide stopama Svetog Save.

"Monaštvo Hilandara je prošle zime posjetilo Njujork, išlo do Montane, ali i Rusiju - do Stavropolja", rekao je arhimandrit Metodije nakon što je primio Orden Republike Srpske na ogrlici za manastir Hilandar.

Republika Srpska Manastir Hilandar odlikovan Ordenom Republike Srpske na ogrlici

Arhimandrit Metodije podsjetio je da se prije 30 godina na Aranđelovdan zamonašio, da je to otac Mitrofan Hilandarac objavio u časopisu "Hilandar" te izrazio nadu da će ostala zamonašena braća i on umnožiti svoje talente na dobrobit hilandarskog bratstva, ali i na pomoć mnogonapaćenom srpskom narodu.

"Tek što smo se zamonašili već smo dobili neki duhovni amanet da ne brinemo samo o našem manastiru i ličnom spasenju, već i o našem mnogonapaćenom narodu. Tako da posle 30 godina ponovo dolazimo u ove krajeve u mnogo lepšim uslovima, prošli su ratovi, sve se obnavlja, radujemo se kada vidimo pune škole i sada se potreba menja i trudićemo se da dajemo našu prevashodno molitvenu i duhovnu podršku, da Republika Srpska napreduje u duhovnom smislu što više", rekao je arhimandrit Metodije.

On je podsjetio da je prva zvanična delegacija koju je primio u manastiru Hilandar, nakon što je 1998. godine postao pomoćnik oca Mitrofana, bila delegacija tadašnje Vlade Republike Srpske.

"Evo posle nepunih 30 godina je dobrotom predsjednika usvojen i zakon. Ta pomoć se nastavlja, pa zahvaljujemo i ovom prilikom", rekao je arhimandrit Metodije.

Predsjednik Milorad Dodik večeras je u Banjaluci igumanu manastira Hilandar arhimandritu Metodiju uručio Orden Republike Srpske na ogrlici, kojim je odlikovana ova sveta srpska carska lavra, prenosi Srna.