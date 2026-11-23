Veći dio koalicije i javnosti ovih dana više zapitkuje ko će biti ministri i možda neki novi direktori javnih preduzeća - nego šta će da rade. A kako god da bude izgledala nova Vlada jedan od najvećih izazova biće nekoliko javnih preduzeća od posebnog interesa.

Njih 15 u 2025. godini ostvarilo je ukupnu dobit od 70 miliona maraka. Preostalih šest preduzeća upisalo je ukupni gubitak od skoro 100 miliona. To su "Šume", "Elektroprivreda", dva proizvodna preduzeća iz elektroenergetskog sistema, "Aerodromi" i, naravno, "Željeznice", koje su iz budžeta dobile i najveći iznos subvencija i grantova od 13 miliona maraka u prošloj godini, te još 45 miliona maraka granta u ovoj godini.

Ima li napretka u upravljanju strateškim javnim preduzećima?

Novu Vladu koja još uvijek nije ni počela sa radom, čeka račun od 99,4 miliona maraka. Toliki su, zbirni gubici šest javnih preduzeća u prošloj godini. Od 21 preduzeća koje je analiziralo Ministarstvo finansija, njih 15 je ostvarilo 70 miliona i 600 hiljada maraka dobiti. Njih šest napravilo je 99 miliona i 400 hiljada maraka gubitka. Minusi su, moglo bi se reći, pojeli više nego što su ostali uspjeli da zarade. Od nove Vlade očekuju se promjene - jasno je da će ih prvo morati pokazati oni gdje se godinama troši više nego što se zarađuje.

"Neto gubitak ostvarili su „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj, MH ERS ZP RiTE „Ugljevik“ a.d. Ugljevik, MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ - Matično preduzeće a.d. Trebinje, JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, MH ERS ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka u iznosu od 99,4 miliona KM", navode iz Ministarstva finansija.

Najbolji primjer za najlošije poslovanje su Željeznice Republike Srpske. Tokom prošle godine izgubile su više od 32 miliona maraka. Ni u naredne tri ne očekuju bolju računicu. U sopstvenom planu poslovanja predviđaju još 75 miliona i 449 hiljada maraka gubitka. Za zaposlene na godišnjem nivou planira se oko 52 miliona maraka. Za cijelu 2026. godinu očekuje se tek 30 hiljada putnika, odnosno u prosjeku 82 dnevno. Od putničkih karata planiran je prihod od tek 113 i po hiljada maraka.

Ukupan gubitak Željeznica Republike Srpske ATV

Nije tu kraj. Za obnovu i razvoj željezničkog sistema u naredne tri godine iskazane su investicione potrebe od milijardu i 728 miliona maraka. Za taj novac izvori finansiranja nisu definisani. Tu je i kredit Nove banke od pet miliona maraka, ugovoren uz kamatu od sedam i po odsto. Kretanje novčanih tokova za ovu godinu pokazuje manjak od 14 i po miliona maraka. Željeznicama, po svemu sudeći, ne nedostaje samo novac za modernizaciju. Prema njihovom planu, nedostajaće ga i za redovno poslovanje.

Neće ni Šume Srpske na zelene grane

Neće ni Šume Srpske na zelene grane. Za 2024. godinu prikazale su gubitak od 14 miliona maraka. Revizori su utvrdili da je taj minus potcijenjen za dodatnih milion i po. Utvrđene su i nepravilnosti u prikazivanju potraživanja i obaveza. Zbog svega toga Šume su dobile negativno revizorsko mišljenje. Optimistično, preduzeće u planu za ovu godinu očekuju dobit od skoro dva i po miliona maraka, nakon procijenjenog gubitka od tri i po miliona u prošloj.

,,Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja navedenih u pasusu „Osnov za negativno mišljenje“, finansijski izvještaji Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, ne prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2024. godine, finansijsku uspješnost, tokove gotovine i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja'', navode iz Ministarstva.

Elektroenergetski sektor nije prošao bez ozbiljnih gubitaka

Proizvodnja struje nije garancija dobiti, jer elektroenergetski sektor nije prošao bez ozbiljnih gubitaka. Prema riječima generalnog direktora Luke Petrovića, cjelokupan holding Elektroprivrede Republike Srpske prošlu godinu završio je sa više od 56 miliona maraka minusa. Od toga, Rudnik i termoelektrana Ugljevik izgubio je skoro 28 miliona maraka. Uz gubitke, rastu i obaveze. Potvrđuje Petrović da su kreditne obaveze Elektroprivrede oko 170 miliona maraka, dok ukupne finansijske obaveze, uključujući dugove prema dobavljačima i druge obaveze, prelaze 300 miliona maraka.

Ni Aerodromi Srpske nisu uspjeli da izađu iz minusa

Ni Aerodromi Srpske nisu uspjeli da izađu iz minusa. Konsolidovani gubitak za prošlu godinu iznosio je skoro milion maraka. Još više zabrinjava stanje u njihovom bilansu. Na kraju godine grupa je raspolagala sa svega 116 hiljada maraka gotovine, a imala više od 11 miliona maraka kratkoročnih obaveza. Među njima su četiri miliona i 449 hiljada finansijskih obaveza i više od tri miliona obaveza iz poslovanja.

"Kao što je objelodanjeno u napomeni 2 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Grupa je konsolidovane finansijske izvještaje sastavilo po načelu stalnosti poslovanja. U skladu sa navedenim, skrećemo pažnju na činjenicu da na dan 31. decembra 2025. godine, tekuće obaveze Grupe prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 10.472.169 KM", navodi se u izvještaju.

Prema podacima Ministarstva finansija Republike Srpske, javna preduzeća od posebnog interesa prošle godine primila su 29 miliona i 400 hiljada maraka subvencija i grantova. Godinu ranije 21 milion. Najviše su dobile Željeznice Republike Srpske, 13 miliona maraka. Za ovu godinu, prema planu Željeznica, rebalansom je predviđeno 45 miliona maraka za željezničku infrastrukturu i sufinansiranje putničkog saobraćaja. Nova Vlada naslijediće probleme koji se godinama gomilaju. Očigledno će biti mnogo, brže, možda i lakše konstituisati novu Vladu i promijeniti ministre nego promijeniti loše rezultate javnih preduzeća.