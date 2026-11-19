U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je sproveden postupak izbora elektora - ad hok članova, koji će, zajedno sa narodnim poslanicima, učestvovati u izboru delegata u Klub hrvatskog naroda i Klub bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

U izboru ad hok članova učestvovali su odbornici u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, a postupak je sproveden, u odvojenim procedurama, tajnim glasanjem za predložene kandidatske liste.

Izabrani ad hok članovi iz reda hrvatskog naroda, odbornika iz skupština gradova i skupština opština u Republici Srpskoj, koji će, zajedno sa narodnim poslanicima iz reda hrvatskog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske, formirati odgovarajući klub radi učešća u izboru delegata iz reda hrvatskog naroda u Vijeće naroda Republike Srpske su: Marijan Jović, Elena Spasojević, Željko Zovkić i Ana Stojičić.

Abid Kovačić je izabrani ad hok član iz reda bošnjačkog naroda, koji će, zajedno sa narodnim poslanicima iz reda bošnjačkog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske, formirati odgovarajući klub radi učešća u izboru delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeće naroda Republike Srpske.

Prije glasanja, pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine Darko Milaković je odbornike upoznao sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Uputstvom o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH.

Postupak izbora su sproveli članovi Radnog predsjedništva i Komisije za brojanje glasova, izabrani iz reda odbornika, u prisustvu predsjednice Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske Bojane Vokić, narodnih poslanika, članove ove komisije, generalnog sekretara Narodne skupštine dr Dragana Dakića, pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine dr Tihe B. Džakića i uz asistenciju zaposlenih u Stručnoj službi Narodne skupštine.

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Vijeće naroda Republike Srpske ima četiri kluba sa ukupno 28 delegata. Klubovi delegata iz svakog konstitutivnog naroda broje po osam delegata, dok Klub delegata ostalih naroda broji četiri delegata.

U slučaju da broj članova jednog kluba delegata u Veću naroda bude veći od broja predstavnika u odgovarajućem klubu Narodne skupštine, dodatni broj delegata će birati klub koji će se formirati u tu svrhu iz reda odbornika u skupštinama opština u Republici Srpskoj.

Izbor elektora – ad hok članova iz reda ostalih naroda, radi učešća u izboru delegata u Klub ostalih naroda u Vijeću naroda, koji je bio zakazan za danas, 19. novembra, biće održan u petak, 20. novembra 2026. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Maloj sali Narodne skupštine (Napomena za medije: Omogućeno snimanje kadrova na početku postupka. Predviđeno saopštenje za javnost).

Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se, između ostalog, nalazi izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, zakazana je za 1. decembar 2026. godine.