U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je sproveden postupak izbora elektora - ad hok članova, koji će, zajedno sa narodnim poslanicima, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, učestvovati u izboru delegata u Klub ostalih naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

U izboru ad hok članova učestvovali su odbornici u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj iz reda ostalih naroda, koji su se tajnim glasanjem izjasnili za predložene kandidatske liste.

Izabrani ad hok članovi iz reda ostalih naroda, odbornika iz skupština gradova i skupština opština u Republici Srpskoj, koji će, zajedno sa narodnim poslanicima iz reda ostalih naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske, formirati odgovarajući klub radi učešća u izboru delegata iz reda ostalih naroda u Vijeće naroda Republike Srpske su: Nikola Vukčević, Goran Blagojević, Ane Mihajlov i Željko Radonjić.

Postupak je otvorila predsjednica Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske Bojana Vokić, istakavši da se izbor ad hok članova sprovodi u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Uputstva o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH.

Pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine Darko Milaković objasnio je odbornicima proceduru izbora ad hok članova, način formiranja Radnog predsjedništva i Komisije za brojanje glasova, te postupak predlaganja kandidata, glasanja i brojanja glasova, naglasivši važnost njihovog izbora radi učešća u izboru delegata u Vijeće naroda, u cilju sprovođenja rezultata Opštih izbora i formiranja organa vlasti u skladu sa Ustavom i zakonom.

Vijeće naroda Republike Srpske ima četiri kluba, sa ukupno 28 delegata. Klubovi delegata iz svakog konstitutivnog naroda broje po osam delegata, dok Klub delegata ostalih naroda broji četiri delegata.

U slučaju da broj članova jednog kluba delegata u Veću naroda bude veći od broja predstavnika u odgovarajućem klubu Narodne skupštine, dodatni broj delegata će birati klub koji će se formirati u tu svrhu iz reda odbornika u skupštinama opština u Republici Srpskoj.

Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem predloženom dnevnom redu se, između ostalog, nalazi izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, zakazana je za 1. decembar 2026. godine.