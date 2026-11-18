U SDS-u je pored brojnih neslaganja, rasprava i optužbi jedna konstanta – dogovora i jedinstva nema ni sada, a nije bilo ni prije, a po mnogim tvrdnjama, ni tokom izbora.

Od izbora kandidata za predsjednika Republike Srpske te nesuglasica oko kandidata za Predsjedništvo BiH pa tom dinamikom i do nesuglasica oko delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Podsjećanja radi, Milan Aleksić, predsjednik Gradskog odbora SDS Prnjavor, najavljen je kao kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Bar je tako bilo nakon sastanka Glavnog odbora u Istočnoj Ilidži.

Republika Srpska Milan Aleksić kandidat SDS-a za Dom naroda PS BiH

Međutim, podrška Predsjedništva SDS-a je izostala. Predsjedništvo je, većinom glasova, donijelo odluku da odustane od svog kandidata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, te da to mjesto prepusti Pokretu Sigurna Srpska.

Republika Srpska Božović pravda odluku: Otkrio ko je glasao da se Stanivukoviću prepusti delegat u Domu naroda

Milan Aleksić se nije oglašavao, a umjesto njega, oglasio se njegov imenjak, poslanik Milan Petrović, koji je kazao da je odustajanjem od kandidata za delegata najgrublje izigrana i iznevjerena volja Glavnog odbora stranke, zarad nekakvih „viših interesa“.

„Večeras su na sjednici Predsjedništva Srpske demokratske stranke (nekada državotvorne stranke) članovi Predsjedništva većinom glasova odlučili da odustanu od kandidata SDS-a za Dom naroda i tu poziciju prepuste Pokretu Sigurna Srpska. Na taj način najgrublje je izigrana i iznevjerena volja Glavnog odbora stranke, zarad nekakvih „viših interesa“. Nije ovdje riječ samo o jednoj funkciji ili jednom kandidatu. Riječ je o principima, povjerenju i odnosu prema ljudima koji godinama nose SDS na svojim leđima. Jadna li nam majka...“, naveo je Petrović na Fejsbuku, a što je bez komentara Aleksić podijelio.

Tako se unutarstranačke nesuglasice u SDS-u nastavljaju, a pitanje je da li će najnoviji spor oko delegata u Domu naroda dodatno produbiti već postojeće podjele u stranci.