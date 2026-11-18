Autor:ATV redakcija
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Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković razgovarao je danas u Trebinju sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem o novim projektima u Hercegovini i istakao spremnost da aktuelni budu završeni prije ugovorenih rokova.
Janković je sa Ćurićem razgovarao o završetku aktuelnih projekata u Hercegovini, kao što su izgradnja istočne obilaznice oko Trebinja, puta Ljubinje-Žegulja, sanaciji usjeka u Žudojevićima, te rehabilitaciji puta Bileća-Trebinje i puta prema trebinjskoj bolnici.
"Tema sastanka bila je i rekonstrukcija puta Trebinje-Nikšić, te izgradnja zapadne zaobilaznice, dionice Dražin Do-manastir Duži-Ljubovo u `novom Trebinju`", saopšteno je iz "Puteva Republike Srpske", prenosi Srna.
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Janković je rekao da do kraja godine očekuje potpisivanje ugovora za projekat rehabilitacije puta Bileća-Trebinje.
Ćurić je istakao značaj izgradnje infrastrukture za privredni, turistički, ali i ukupni razvoj grada, te naglasio potrebu za dodatna ulaganja u putnu infrastrukturu u tom dijelu Republike Srpske.
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