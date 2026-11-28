Irena Joldžić iz SNSD-a saopštila je da neće podnijeti žalbu na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom je odbijena njena kandidatura za Vijeće naroda Republike Srpske, iako smatra da je takva odluka pravno neutemeljena.

Joldžićeva je navela da pojedini portali već nekoliko mjeseci polemišu o njenom nacionalnom izjašnjavanju na proteklim izborima, te da je nakon odluke CIK-a, koja još nije pravosnažna, odlučila da se obrati javnosti.

"Kao pripadnica hrvatskog naroda izjasnila sam se po majci, koja je državljanka Republike Hrvatske. Sa tim nacionalnim izjašnjenjem bila sam kandidat na opštim izborima 2026. godine, a kandidatsku listu ovjerio je upravo CIK BiH“, navela je Joldžićeva.

Ona je istakla da je isti CIK odbio njenu kandidaturu za Vijeće naroda Republike Srpske, pozivajući se na njeno nacionalno izjašnjenje iz 2022. godine.

"Smatram da je takva odluka pravno neutemeljena: odredba na koju se pozivaju zahtijeva isto nacionalno izjašnjenje unutar istog izbornog ciklusa, a moje izjašnjenje na opštim izborima 2026. i prilikom kandidature za Vijeće naroda ostalo je isto“, poručila je Joldžićeva.

Iako ima pravo da u roku od dva dana podnese žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH, Joldžićeva je odlučila da to ne učini.

Kako je objasnila, takvu odluku donijela je vodeći računa o trenutku u kojem se Republika Srpska nalazi i potrebi da se institucije posvete formiranju nove vlasti, usvajanju budžeta i obavezama prema građanima.

"Moj lični interes nikada neće biti ispred interesa ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Vjerujem da sam to pokazala tokom svih ovih godina rada, zalaganja i borbe za druge. Tako ću nastaviti i ubuduće“, navela je ona.

Joldžićeva je dodala da se raduje formiranju nove Vlade Republike Srpske, te mandataru Igoru Dodiku i budućim ministrima poželjela uspješan i odgovoran rad u interesu svih građana.

"Moja odluka da ne podnesem žalbu ne znači da prihvatam obrazloženje CIK-a kao ispravno. Od institucija očekujem zakonitost, dosljednost i jednaka pravila za sve. Vrijeme će pokazati“, zaključila je Joldžićeva.