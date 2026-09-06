Jolović: General Mladić jedini čovjek koji je preminuo, a koji može da ujedini Srbe

General Ratko Mladić je mučenički umro u pritvorskoj jedinici Tribunala u Hagu i kompletan njegov život je bio mučenički, rekao je pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Milan Jolović Legenda.

- Često sam u kontaktu sa Darkom Mladiće, prijatelji smo. Često se dešavalo kada general pozove Darka da i ja razgovaram sa njim. Teško mi je pala njegova smrt, posebno što sam prošle godine podnio zahtjev da obiđem generala, pa sam odbijen, sa obrazloženjem da nisam uži član njegove porodice. Nisu se brinuli o njemu, on je mučenički umro, kompletan njegov život je bio mučenički. Kao dete siroče, oficir, komandant, sav se bio podredio borbi srpskom narodu i Republici Srpskoj - istakao je Jolović, dodajući da je general zbog svoje službe i profesionalizma često bio odsutan od porodice, ali da je u svemu tome imao njenu podršku.

On je naglasio da su se u Haškom tribunalu krajnje surovo i nehumano odnosili prema generalu Mladiću.

- Nažalost, mi Srbi smo meta od `90-ih godina. Mislim da će na sahranu u ponedjeljak srpski narod pokazati revolt, odnosno s jedne strane izraziti žaljenje i doći da se na hrišćanski način oprosti od svog generala, a s druge strane ispoljiti revolt i srpski inat za sve ono što su nama od `90-ih godina radili, a finalizovali sad preko našeg generala i komandanta Ratka Mladića - rekao je Jolović za RTRS.

Jolović je istakao da je "general Mladić jedini čovjek koji je umro, a koji može da ujedini opoziciju i vlast i monarhiste i republikance, delije i grobare".

- Mislim da će u ponedjeljak na sahrani biti ogroman broj ljudi, biće navijačke grupe, bajkerske, razna patriotska udruženja, biće i svi oni koji nisu pripadnici svih tih udruženja, koji su jednostavno ljubitelji lika i dela generala Mladića. Mislim da će čak biti mali prostor koliko će biti naroda. I to ne samo srpskog, već vidim da se najavljuju i Hrvati kojima je on pomagao i spasavao život. I sam sam svjedok po pitanju spasavanja Hrvata iz Srednje Bosne, o čemu javnost malo zna - rekao je Jolović.