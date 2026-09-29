Još jedan "premijer": Trivićeva cilja na poziciju predsjednika Vlade

Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić je htjela da bude (i mislila da je) predsjednik Republike, a sada bi izgleda da bude premijer Srpske.

Trivićeva, koja još uvijek vjeruje da je pobijedila na izborima 2022. godine, ne odustaje da... vjeruje.

Ona je nedavno potvrdila da se i njeno ime pominjalo kao moguće ime za mandatara, te da joj građani često govore da je vide na toj poziciji.

"Mi nismo morali napisati ‘Jelena premijer’ da bi meni ljudi govorili da me vide tako. U tome je poenta cijele priče", rekla je Trivićeva.

Jasno je da je aludirala na nekadašnjeg saborca i lidera PSS-a Draška Stanivukovića, koji se kandiduje za poslanika, ali sa sloganom "sigurno premijer".

Dodala je i da bi Stanivuković eventualnu kandidaturu za mandatara mogao argumentovati većim brojem poslaničkih mandata, ali da to samo po sebi ne mora biti presudno.

"Mandatar ne mora biti onaj ko ima najveći broj poslanika, nego onaj ko donosi prevagu", rekla je Trivićeva, naglašavajući ipak da ne želi da se prije izbora ulazi u nadmetanje oko funkcija.

Iako tvrdi da ne želi da se nameće oko funkcija, na društvenim mrežama uredno dijeli fotografije na kojima piše "Jelena premijer".

Transparent "Jelena premijer" Facebook

Bilo kako bilo, ostaje nam da vidimo da li će i ovog puta "misliti da je pobijedila".