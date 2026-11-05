Logo

Jović: Institucije FBiH da objave ko stoji iza učestalih napada na srpsku imovinu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.11.2026 09:47

Komentari:

0
Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

Zabrinjavajuće je da i dan-danas dolazi do zastrašivanja Srba i otimanja srpske imovine u Federaciji BiH i vrijeme je da federalne institucije počnu da rade svoj posao, da adekvatno kazne počinioce i javno objave ko su ljudi koji stoje iza ovih učestalih napada, poručio je vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović.

Jović je podsjetio da je od početka godine došlo do nekoliko napada i na srpske povratnike i na njihovu imovinu, te osudio najnoviji - napad na pravoslavno groblje Gradina u selu Lozna kod Banovića.

On je pozvao sve nadležne institucije u FBiH da se uključe u ovaj slučaj i kazne počinioce, koji su prije nekoliko dana isjekli nadstrešnicu koju su napravili Srbi izbjegli iz ovog sela kako bi mogli da se okupljaju za vrijeme zadušnica i seoske slave.

"Samo na taj način može se vratiti povjerenje i sigurnost među malobrojne Srbe koji su odlučili da posjećuju mjesto prijeratnog stanovanja", rekao je Jović i naveo da je 1991. godine u ovom selu živjelo 1.018 Srba, dok, prema popisu stanovništva iz 2013, u njemu nije bilo nijednog Srbina.

Jović je istakao da institucije Republike Srpske jedine vode računa o srpskim povratnicima, a da neispunjavanje obaveza od federalnih institucija predstavlja nepoštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske zajedno sa Republičkim sekretarijatom za raseljena lica i migracije kroz javne pozive koje raspisuje svake godine, konstantno pomaže i subvencioniše obnovu i izgradnju vjerskih objekata na teritoriji FBiH, saopšteno je iz Sekretarijata.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je juče da je nadstrešnica u Lozni srušena i da je u pitanju ponovni napad na ovo srpsko pravoslavno groblje, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

napad na povratnike

povratnik

Republika Srpska

FBiH

institucije BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји, али наше амбиције ту не престају, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, која са предсједником Милорадом Додиком тренутно борави у Америци.

Republika Srpska

Trišić Babić: Srpska danas uživa najbolji međunarodni položaj u svojoj istoriji

3 h

10
Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.

Republika Srpska

Dodik: Još jedna važna posjeta u ime Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u SAD

6 h

26
Бирач попуњава свој гласачки листић на дан избора, у уторак, 3. новембра 2026. године, у Алфарети, Џорџија.

Republika Srpska

Cvijanović o izborima u SAD-u: Treba poštovati izbornu volju

14 h

1
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

"Srpskoj fokus na potrebama naroda, Sarajevu samo na Dodiku i SNSD-u"

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima