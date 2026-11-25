Profesor ustavnog prava Siniša Karan rekao je da, dok se u Sarajevu 25. novembra slavi takozvani dan državnosti, mora se naglasiti da današnja BiH nije nastala ni u Mrkonjić Gradu, ni u Jajcu, nego u Dejtonu.

"Raspadom SFRJ nestao je ustavni poredak na kojem su počivali AVNOJ i ZAVNOBiH. Ono što više ne postoji ne može biti temelj ničega. Badinterova komisija konstatovala je da se Jugoslavija raspala, a pravo na samoopredjeljenje pripadalo je narodima. Na istom pravu samoopredjeljenja srpski narod je 9. januara 1992. godine stvorio Republiku Srpsku ",istakao je Karan za Srnu, povodom 25. novembra koji se u bošnjačkom dijelu FBiH obilježava kao takozvani dan državnosti u znak sjećanja na dan kada je 1943. održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu.

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Karan je pojasnio da Republika Srpska nije ušla u Dejton kao posmatrač, već sa svojim institucijama, teritorijom i pregovaračkim kapacitetom, kao strana u ženevskom i njujorškom procesu.

"Dejtonska BiH nastala je dogovorom dva državnopravna subjekta, Republike Srpske i Federacije BiH, te bez njih nema ni sporazuma, ni ustava, ni današnjeg uređenja", naglasio je Karan i podsjetio da je 21. novembra 1995. godine okončan rat, nastao ustavni okvir, BiH dobila novo ime, novu strukturu i prvi put svoju državnost.

Karan je podsjetio da je punu državnost BiH dala upravo Republika Srpska, ustupivši dio svog unutrašnjeg suvereniteta u korist spoljnog.

Oni koji se danas pozivaju na AVNOJ i ZAVNOBiH, dodao je on, ne vode raspravu o istoriji nego raspravu protiv Dejtona, a cilj im je umanjiti i poništiti ono što on znači: dva entiteta, tri konstitutivna naroda, paritet, konsenzus i ustavnu podjelu nadležnosti.

"Moraju znati da se ne može braniti BiH, a rušiti sporazum na kojem ona počiva, jer BiH je dejtonska ili je nema", poručio je Karan.

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Bivši Dan ZAVNOBiH-a 25. novembar obilježava se kao takozvani dan državnosti u dijelu FBiH koji je većinski naseljen bošnjačkim stanovništvom, dok ga Hrvati ne smatraju praznikom.

Na nivou BiH nema zakona o praznicima, pa su u entitetima na snazi zakoni o praznicima Republike Srpske i FBiH.

Za Srbe zaposlene u zajedničkim institucijama to je redovan radni dan.