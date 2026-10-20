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Karan osudio drski čin vrijeđanja srpskog naroda, nadležni da preduzmu zakonom propisane mjere

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20.10.2026 12:10

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Natpis "genocidaši" na muralu srpske trobojke u Istočnom Sarajevu je teška uvreda za srpski narod, njegovu istoriju, dostojanstvo i nacionalni identitet, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Predsjednik Srpske je u izjavi za Srnu najoštrije osudio ovaj drski čin kojim se direktno vrijeđa srpski narod i osjećanja građana Republike Srpske.

- Srpski narod je slobodarski narod, koji je u najtežim istorijskim vremenima podnosio ogromne žrtve u borbi protiv okupacije, fašizma i ugnjetavanja. Zato je ovaj čin vandalizma ne samo duboko uvredljiv, već i nepravedan prema njegovoj istoriji i žrtvama - naglasio je Karan.

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On je rekao da od nadležnih institucija očekuje da bez odgađanja utvrde sve okolnosti ovog događaja, identifikuju odgovorne i preduzmu zakonom propisane mjere.

Источно Сарајево натпис

Republika Srpska

Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

- Srpski narod nikome ne osporava pravo na identitet, ali isto tako ne pristaje da se njegovo ime, istorija i slobodarska tradicija ponižavaju. Srpska trobojka je simbol našeg ponosa, slobode, trajanja i njene boje ne može oskrnaviti ničija mržnja kroz uvredljivi natpis - istakao je Karan.

On je poručio da mir, stabilnost i međusobno uvažavanje nemaju alternativu, a oni koji svojim postupcima nastoje da podignu tenzije moraju biti svjesni odgovornosti koju takvo ponašanje nosi.

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Siniša Karan

transparenti

trobojka

Istočno Sarajevo

Republika Srpska

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