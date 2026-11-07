Karan: Životna sudbina Milje Zečević jedan od najpotresnijih simbola srpskog stradanja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karana izjavio je da je sa dubokom tugom primio vijest o smrti Milje Zečević, čija je životna sudbina postala jedan od najpotresnijih simbola stradanja srpskog naroda u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Živjela je noseći bol za stradanjem supruga i trojice sinova, bol koji prevazilazi granice ljudske izdržljivosti, i ostala uzor snage i nepokolebljivosti srpske majke", naglasio je Karan.

On je istakao da je njenim odlaskom Republika Srpska izgubila jednog od najdostojanstvenijih svjedoka srpskog stradanja, te da će njena patnja ali i nesalomivost ostati trajno upisani u kolektivno pamćenje srpskog naroda.

"U ovim tužnim trenucima, porodici Zečević i svima koji su je poznavali i poštovali upućujem izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća", naveo je predsjednik Srpske.