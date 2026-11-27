Suša, poplave, požari, ekstremi, to je ono za čim se suočavamo svake godine. Posledice klimatskih promjena osjećaju se na svakom koraku. Na udaru su gotovo sve oblasti. Poljoprivreda i energetika najviše trpe. Okidač je čovjek, saglasni su stručnjaci.

"Temperatura jako brzo raste,mnogo brže nego što to klimatski modeli projektuju. Taj poraste se veže za emisije CO2 i to dovodi do klimatskih ekstrema", rekao je Goran Trbić, dekan PMF Banjaluka.

"Klimatske promjene su došle, ove su posledica ljudskog djelovanja. Činjenica je da nismo bili pažljivi nismo predvidjeli do čega će doći, sada to moramo da gasimo. Mnogo je teže to gasiti nego sprečavati na vrijeme. Gospodin profit i gostodin kapital su nemilosrdni", rekao je Novo Pržulj, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Koliko su nemilosrdne klimatske promjene najbolje znaju na jugu Srpske, gdje požari svake godine uništavaju sve pred sobom. Zato je važna institucionalna i regionalna saradnja.

"Da probamo uticati na pojednostavljenje procedura posebno kada su u pitanju er traktori kanaderi i ministarstva. Ne možemo nikome narediti ali možemo snažno reagovati i pokrenuti inicijative", rekao je Stevan Bekan, direktor JU „Ekologija i bezbijednost“ Trebinje.

Kako ublažiti vremenske ekstreme, glavno je pitanje kojim se bave u resornom ministarstvu. Kažu da je u Republici Srpskoj izrađen je Nacrt zakona o klimatskim promjenama.

Spreman je za upućivanje Vladi RS na razmatranje. Ova konferencija je prikladna razgovaramo o zakonu da predstavimo te ključne odredbe vezane za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, što će doprinijeti ublažavaju klimatskih promjena", rekla je Mirjana Kos, viši stručni saradnik u Ministarstvu za prostorno uređenje, "građevinarstvo i ekologiju.

Odgovore i rešenja na ovaj gorući problem tražili su se na sedmoj Konferenciji o klimatskim promjenama, koja je u Trebinju okupila eminentne stručnjake iz ove oblasti. Konferenciji je i prethodila je pokazne vježbe evakuacija nakon zemljotresa i spašavanje učenika u slučaju požara u zatvorenom.