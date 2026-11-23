Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica mogao bi da zamijeni Igora Dodika na poziciji šefa Kluba poslanika ove stranke.

Mazalica je trenutno zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Istovremeno, nakon što je Dodik dobio mandat za sastav nove Vlade, u poslaničkim klupama najvjerovatnije će ga zamijeniti Nataša Radulović.

Ona je na listi u Izbornoj jedinici 3 bila peta na listi, a SNSD je ovdje osvojio četiri mandata.

Radulovićeva je prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije (CIK), osvojila 3.659 glasova.

Ona je funkciju narodnog poslanika obavljala i u prethodnom, 11. sazivu Narodne skupštine Republike Srpske.

Nataša Radulović je rođena u Pirotu, kao dijete oficira bivše SFRJ. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje iz oblasti matematike sticala je u Nišu, Beogradu, Slavonskoj Požegi, Tuzli i Banjaluci.

Po zanimanju je profesor i magistar pedagoških nauka, a radna karijera joj je vezana za sistem vaspitanja i obrazovanja.

Prema podacima iz zvanične biografije koju je objavio SNSD, aktivna je u ovoj partiji od njenog osnivanja i bila je prvi predsjednik Mjesnog odbora Obilićevo 1998. godine.

Od 2000. do 2004. godine bila je odbornik u Skupštini grada Banjaluka, dok je od 2006. do 2016. godine obavljala funkciju direktora JU „Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje” Banjaluka.