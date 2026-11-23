"Jedinice lokalne samouprave imaju zakonom utvrđene nadležnosti u oblasti obrazovanja, ali one ne obuhvataju samostalno utvrđivanje sistemskih reformskih rješenja u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Pri tome je važno imati u vidu da reforma osnovnog vaspitanja i obrazovanja predstavlja složen i sveobuhvatan proces koji podrazumijeva analizu postojećeg stanja, utvrđivanje razvojnih prioriteta i sprovođenje niza međusobno povezanih sistemskih, normativnih, organizacionih i pedagoških aktivnosti, te se ne može svesti na pojedinačne izmjene u načinu ocjenjivanja učenika u nižim razredima osnovne škole", navode iz

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Djeca su pod stresom, nastavni planovi i programi su preobimni, a rješenje je, čini se, već pronađeno – ukinuti brojčane ocjene u prva tri razreda, insistira gradonačelnik Banjaluke.

"Djeca su nam pod velikim pritiskom i stresom, nastavni plan i program ubija naše ljude ne mogu sve to obimnu da stignu i nastavnike i učitelje to se mora redukovati moramo izbacivati ocjenjivanja u prva tri razreda da ocjene budu više opisne da djeci to ne stvara pritisak", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Prije nego što se jedna takva ideja predstavi kao rješenje za rasterećenje djece, trebalo bi da se pitaju oni koji obrazovni sistem poznaju iznutra, poručuju u Aktivu direktora škola.

"Svako može predložiti i dati nekakve prijedloge, i one su dobro došle ja toliko iskustva imam u školi evo ja bih vam sad iz glave dao 15 nekakvih inicijativa šta bi možda bilo dobro ali to ne znači da je stvarno dobro, za bilo kakve inicijative mora se uraditi dobra analiza i svi efekti dobri i loši bilo kakvog poteza tako da zna se čiji je to posao i čija nadležnost", rekao je Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Banjaluka.

Gradonačelnik treba da se bavi pitanjima grada, a reformu obrazovanja ostavi institucijama Republike Srpske, ističe Tatjana Vilendečić.

"Kada djeca dođu u drugi razred sve i jedna učiteljica u čitavoj Republici Srpskoj, garantujem i potpisujem to vodi računa da prve ocjene su 4,5 i motivacione osobe dijete se tome raduje one kasniji period koriste tako da dijete nije nešto uraidilo da je ocjena slabija i na taj način dijete pripremamo da nije svaki put ni pet niti opisno kako će doživjeti kad dođe u 4 pa se susretne sa ocjenom 1", navodi Tatjana Vilendečić, direktor OŠ ''Vuk Stefanović Karadžić'' Banjaluka.

Učitelji, kažu, nastoje da djecu na početku školovanja postepeno pripreme i za uspjehe i za neuspjehe.

"Djeca se prilagode na ocjene u 2,3 razredu i znaju vrijednosti od 1 do 5 i mi stvarno progledamo kroz prste i želimo da dobijemo od njih najviše što možemo i znaju da će za svoj trud dobiti ocjenu koju su zaslužili a a trebaju naučiti nekad i više da bi ta ocjena bila odgovarajuća", kaže Belinda Kondić, učitelj OŠ ''Vuk Stefanović Karadžić'' Banjaluka.

Gradonačelnik smatra da bi ukidanje ocjena djecu lakše usmjerilo i prema oblastima za koje pokazuju više sklonosti. Pedagozi upozoravaju da za to nema osnova bez prethodno utvrđenih standarda učeničkih postignuća.

"Ono što ključno čini opravdanje da se krene u neku reformu jeste svjesnost o našem standardu, nažalost ja još ne znam kao profesor pedagogije i kao neko ko je bio učitelj i školski pedagog, da mi imamo tačno utvrđene standarde šta su postignuća naše djece poslije osnovne ili srednje škole banalno da bi djeca mogla da se opredijele da, ali nakon suštinskih reformi", rekao je Brane Mikanović, profesor pedagogije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.

Teodora Bjelogrlić, majka dvoje osnovaca, smatra da je raniji sistem bio funkcionalniji. U praksi se, kaže, pokazalo da prelazak sa opisnog na brojčano ocjenjivanje u drugom razredu djeci nije nimalo jednostavan. Dok je prvi razred više nalik vrtiću, već u drugom od njih se očekuje mnogo više.

"Mene je sin prvih mjesec dana drugog razreda svaki dan skoro pitao da li će to stalno biti tako i da li će stalno da se ocjenjuju i da za svoje znanje dobija neku konkretnu ocjenu tako da prijedlog da se djeca ne ocjenjuju mislim da nije dobar jer ne bi imali tačan uvid u to koliko djeca stvarno znaju ni mi roditelji a ni djeca na kom su nivou znanja", kaže Teodora Bjelogrlić, roditelj.

Sigurno da ima roditelja koji misle drugačije, ali većina pedagoga saglasna je da obrazovni sistem ne može da se mijenja po principu „imam ideju – mijenjamo pravila“. Iza svake reforme moraju stajati znanje, analiza i odgovornost za generacije koje kroz taj sistem prolaze.