Ko su najmlađi poslanici u Narodnoj skupštini?

Poslanici 12. saziva Narodne skupštine Republike položili su zakletvu i preuzeli mandate. Prvom sjednicom novog saziva predsjedava najstariji narodni poslanik Nedeljko Čubrilović koji ima 73 godine.

Čubriloviću, prema Poslovniku, u radu pomažu najmlađi poslanici Jovana Drljača iz SNSD-a, Milan Petrović iz SDS-a i Nebojša Drinić iz PSS-a.

Jovana Drljača je mandat osvojila u Izbornoj jedini 1 (Novi Grad) gdje je osvojila 3.947 glasova. Drljača je rođena 2001. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci u junu 2024. godine kao student generacije.

Nebojša Drinić je mandat osvojio u Izbornoj jedinici 3 gdje je osvojio 7.322 glasa. Drinić je rođen 1994. godine Gradišci. Informacije o obrazovanju nisu javno dostupne.

Milan Petrović je mandat osvojio u Izbornoj jedinici 2. Kao nosilac liste SDS-a osvojio je 2.484 glasa. Rođen je u Prnjavoru 1988. godine, a diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci.