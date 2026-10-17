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"Koalicija za državu" će dobiti mandat, Ramić ulazi u Narodnu skupštinu Srpske

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17.10.2026 18:03

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Народна скупштина Републике Српске, НСРС
Foto: ATV

Koalicija za državu, prema najnovijim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, osvaja direktni mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Izbornoj jedinici 7.

U Izbornoj jedinici 7 obrađena su 173 od 177 biračkih mjesta, prema posljednjim podacima CIK-a.

Koalicija za državu ima 3.550 glasova, odnosno 6,95 odsto, a Ujedinjena Srpska 3.474 glasa ili 6,80 odsto. Ta razlika od 76 glasova, prema projekciji raspodjele mandata, donosi sedmi mandat u ovoj jedinici Koaliciji za državu. U ranijim presjecima taj mandat je pripadao Ujedinjenoj Srpskoj.

Koalicija je prednost stekla glasovima koji nisu dati na redovnim biračkim mjestima. Poštom je dobila 225 glasova, a u odsustvu, putem mobilnih timova i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, još 428. Ujedinjena Srpska je na isti način dobila 26 glasova.

Mandat bi pripao nosiocu liste Koalicije za državu Edinu Ramiću, koji ima 2.641 preferencijalni glas. Bez mandata bi ostao nosilac liste Ujedinjene Srpske Miladin Radović, koji ima 2.621 glas.

S ovim mandatom Koalicija za državu imala bi tri poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Uz Ramića, direktne mandate u projekciji drže Mirsad Duraković u Izbornoj jedinici 1 i Sevlid Hurtić u Izbornoj jedinici 5.

Prema podacima CIK-a, po toj računici Koalicija za državu na nivou Republike Srpske ima 15.928 od ukupno 535.478 važećih glasova, odnosno 2,97 odsto. Do praga od tri odsto nedostaje joj oko 140 glasova. Stranke ispod praga zadržavaju osvojene direktne mandate, ali nemaju pravo na kompenzacione mandate.

CIK još nije unio sve glasove, pa tako u izbornim jedinicama 1 i 8 nije evidentiran nijedan glas poštom, a u jedinicama 1, 3, 5, 6, 7 i 9 dio biračkih mjesta još nije obrađen, prenosi Kliks.

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