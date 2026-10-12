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Koalicioni partneri spremni za pregovore, većina poznata - slijedi raspodjela funkcija

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12.10.2026 19:16

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СНСД
Foto: ATV

Nova Vlada, novi saziv Narodne skupštine i budžet za narednu godinu, sve bi to trebalo da se privede kraju prije novogodišnjih praznika, preciznije polovine decembra. Tako bar najavljuju u pobjedničkom SNSD-u, koji sa dosadašnjim koalicionim partnerima, prema preliminarnim rezultatima, ima 54 od ukupno 83 poslanička mjesta.

Većina za formiranje vlasti nije upitna, a narednih sedmica slijede razgovori o njenom sastavu. Milorad Dodik očekuje da će posao biti završen brzo.

„Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisan Parlament, Vladu i donijet budžet Republike Srpske, najkasnije do polovine decembra. To bi već do sada uradili, da nije ovog čekanja, konstituisanja. Mićemo to u Republici Srpskoj završiti veoma brzo'', rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Ko će koliko dobiti u novoj raspodjeli, zavisiće i od broja osvojenih mandata. Ujedinjena Srpska računa na svoj izborni rezultat i ranije dogovoren koalicioni sporazum.

„I prije smo znali da ćemo dobiti sve isto ako prođemo i da ćemo u skladu sa ostvarenim rezultatima imati veći količnik, tako da se to sve relativno lako izračuna. To je možda periferno pitanje, pošto je potpuno poznati pobjednik", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Za pregovarački sto bez ultimatuma dolazi i SPS. Lider ove partije uvjeren je da će se zajednički jezik brzo pronaći.

„SNSD kao najveća politička parija koja je dobila najveće povjerenja građana, ona će da kreira najviše politika za naredne četiri godine. Mi smo tu partneru. Mislim da smo mi jedni od najbližih saradnika SNSD-u. Zajedno ćemo se dogovarati oko učešća u vlasti", rekao je Goran Selak, predsjednik Socijalističke partije Srpske.

Ni u DNS-u ne očekuju da će se oko podjele vlasti lomiti koplja. Nenad Nešić je uvjeren da izborna matematika ostavlja dovoljno prostora za dogovor, bez ucjena i postavljanja uslova.

„Imamo sve je u našim rukama, nema potrebe za ucjenama i pritiscima, očekujem jedan lagan dogovor i razgovor, gđe ćemo uvažiti sve interese, a prije svega da nam svima na prvom mjestu bude interes Republike Srpske", rekao je Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza.

Ni Socijalistička partija ne planira da mijenja dosadašnji kurs. Sudeći po porukama iz vladajuće koalicije, sastav većine neće biti iznenađenje. Ono što tek treba da se utvrdi jeste koliko će ko dobiti u novoj raspodjeli vlasti.

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nsrs

Vlada Republike Srpske

SNSD

Izbori 2026

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