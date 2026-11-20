Krnji Ustavni sud BiH pretvorio se u ustavotvorca, a ne u tumača Ustava, jer pokušava da uspostavi opasan presedan kojim želi da uspostavi vrlo opasnu praksu, a to je brisanje iz Ustava prava zaštite vitalnog nacionalnog interesa, izjavio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Na taj način, ta institucija narušava ustavne pozicije člana Predsjedništva BiH, u konkretnom slučaju srpskog člana Predsjedništva, da potegne pitanje vitalnog nacionalnog interesa i ustavno pravo Narodne skupštine Republike Srpske da dvotrećinski usvoji vitalni nacionalni interes koji pokrene, u konkretnom slučaju, srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović", pojasnio je Kojić.

Prema njegovim riječima, radi se o vrlo opasnoj, perfidnoj situaciji u kojoj krnji Ustavni sud pokušava na ovaj način da afirmiše težnju Bošnjaka o stvaranju unitarne BiH.

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Jer, upozorava on, ako ukinete pitanje za ustavno pravo zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ukinuli ste mogućnost svakog konstitutivnog naroda, u konkretnom slučaju srpskog naroda, da štiti svoj vitalni interes, i stvorili ste ono što je težnja Bošnjaka, a to je građanska, tačnije unitarna BiH.

"Očekujemo da, ako bar ima malo želje i volje kod predstavnika međunarodne zajednice, da osude ovakvo neustavno ponašanje Ustavnog suda. Zamislite ovu formulaciju koju sam rekao - `neustavno ponašanje Ustavnog suda`. U kojoj zemlji u svijetu Ustavni sud ima pravo da se ponaša neustavno?", kategoričan je Kojić.

On smatra da sudije koje su danas donijele odluke protiv interesa Republike Srpske ne smiju da budu sudije.

"Oni su nepravnici, oni su najobičniji politikanti koji žele da provode bošnjačke politike u BiH", zaključio je Kojić u izjavi Srni.

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Krnji Ustavni sud BiH utvrdio je danas da je odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola takozvane Armije BiH neustavna, a stavio je van snage i izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

(Srna)