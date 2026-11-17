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Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić sazvao je sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske za srijedu, 18. novembra 2026. godine, sa početkom u 15.00 časova.

Za sjednicu Kolegijuma predložen je sljedeći dnevni red: 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske; 2. Razno.

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