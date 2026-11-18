Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV/Branko Jović

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je zakazao Drugu redovnu sjednicu Narodne skupštine za utorak, 1. decembra 2026. godine.

Sjednica je zakazana za 10 časova. Kolegijum je utvrdio Prijedlog dnevnog reda Druge redovne sjednice: 1. Izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda – prijedlog predsjednika Republike; 2. Izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; 3. Izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske; 4. Izbor i imenovanje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić zatražio je od šefova klubova narodnih poslanika i poslaničkih grupa da dostave prijedloge za formiranje radnih tijela: odbora i komisija Narodne skupštine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.