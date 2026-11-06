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Koliko vas košta liječenje, a koliko plaća Fond? Provjerite putem aplikacije

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АТВ редакција
06.11.2026 11:16

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Moje zdravstvo mobilna aplikacija
Foto: FZO Republike Srpske

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obavijestio je osiguranike koji još nisu preuzeli pristupne podatke za aplikaciju "Moje zdravstvo" da to mogu učiniti u svim poslovnicama Fonda radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

Iz FZO su naveli da aplikacija "Moje zdravstvo" omogućava osiguranicima uvid i u troškove zdravstvene zaštite, odnosno zahvaljujući aplikaciji imaju uvid koliko su za liječenje ili određene analize izdvojili lično, kroz participaciju, a koliko je izdvojio Fond iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prilikom preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici potpisuju potvrdu da su preuzeli podatke za pristup aplikaciji.

Budući da aplikacija sadrži osjetljive medicinske podatke, sugerišu osiguranicima da aplikaciju koriste isključivo za lične potrebe.

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Tagovi :

FZO Republike Srpske

Moje zdravstvo aplikacija

građani

saopštenje

liječenje

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