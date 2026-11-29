Autor:ATV redakcija
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Očigledno je da se najavama bezbjednosnih provjera protive oni koji su "poduboko" u kriminalu, protiv kojih se već vode određeni postupci, rekao je Srni stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.
Reagujući na navode Elemdina Konakovića i njegovog NIP-a koji su saopštili da MUP Republike Srpske može provoditi određene policijske provjere u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, ali da ne može preuzimati nadležnosti organa BiH, Župljanin je istakao da najavu kandidata za premijer Republike Srpske Igora Dodika o bezbjednosnim provjerama zvaničnika treba pozdraviti i to primjenjivati.
Istakao je da ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nema nadležnost da se time bavi.
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"Šta bi jedan Konaković imao sa izborom Vlade u Srpskoj. To govor o tome da on živi u strahu jer se takva praksa može prebaciti i na nivo FBiH i BiH", rekao je Župljanin.
On je naglasio da je suvereno pravo mandatara da preduzima mjere kako bi u potpunosti bio siguran da sastav njegovog kabineta ispunjava sve preduslove za obavljanje najvažnijih funkcija.
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U toj najavi, kako je naveo, nema ništa što se može nazvati spornim jer je iskustvo pokazalo da su se nekada znale "provući" i ličnosti sa sumnjivom prošlošću ili su imale povezanost sa licima iz kriminogenog miljea.
"Očigledno je da kod nekih vlada strah da li će narodu moći i dalje da podvaljuje, a da istovremeno se bavi visokim državnim poslovima i ponekad bude umiješan i u sumnjive poslove", zaključio je Župljanin.
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