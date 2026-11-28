Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije opštine Pale Jasna Lazarević Gavrilović ocijenila je da je pokušaj ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da utiče na rad domaćeg pravosuđa putem međunarodnih institucija nedopustiv pritisak na pravosudne institucije.

- To je samo još jedan pokušaj manipulacije bošnjačke strane s ciljem obmanjivanja javnosti i međunarodnih institucija - rekla je Gavrilovićeva komentarišući pismo Konakovića u kojem je zatražio od međunarodnih institucija i ambasada da sa posebnom pažnjom prate postupak protiv Nasera Orića u okviru akcije "Emisar", posebno imajući njegovu ulogu u "odbrani" Srebrenice.

Ona je rekla da ne bi komentarisala učešće Nasera Orića u "odbrani" Srebrenice, ali je podsjetila da je na lokalitetima srednjeg Podrinja takozvana Armija BiH počinila stravične zločine nad srpskim narodom, čiji je istaknuti ratni komadant bio upravo Orić.

Gavrilovićeva je dodala da je putem medija informisana da je Orić priveden zbog sumnje na pružanje pomoći licu u bjekstvu što je krivično djelo i za koje, kako je rekla, može da odgovara kao i svaki drugi građanin BiH ako bude dokazano.