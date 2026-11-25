Povećanje plata i položaj radnika zahtjevi su socijalnih partnera. Dok sindikat traži rast minimalca do decembra, poslodavci poručuju da je za veće plate neophodan tehnološki razvoj.

"Prvi i osnovni zahtjev Saveza sindikata je da se plate znatno povećaju. Stav je da se minimalne plate moraju povećati 12 do 14 odsto, a dogovor bi trebao biti postignut do polovine decembra“, rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković.

"Tehnološki razvoj i optimizacija poslovnih procesa put je ka održivom rastu plata. Još uvijek imamo različite stavove sa sindikatom, a o približavanju stavova razgovaraćemo kad se vlada uključi u rad Ekonomsko-socijalnog savjeta“, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, Zoran Škrebić.

Razvojni podsticaji, oštrija borba protiv sive ekonomije i lakša naplatu potraživanja. Zahtjevi su privrednika i samostalnih preduzetnika za unapređenje poslovnog ambijenta.

"Predložili smo promjenu sistema podsticaja, jer je potrebno da oni, osim socijalnih, imaju i razvojni karakter“, rekao je predsjednik područne Privredne komore Banjaluka, Stanislav Čađo.

Ekonomija i rasterećenje privrede prioriteti su nove Vlade.Socijalni dijalog i saradnja između sindikata i poslodavaca su i te kako važni - poručio je mandatar Igor Dodik. Najavio je i veće kazne za isplatu plata u kovertama i preispitivanje odgovornosti u javnim preduzećima i institucijama.

"Jedan od prioriteta je borba protiv sive ekonomije. Javne institucije dodatno će uložiti snagu da otkriju one koje isplaćuju platu u kovertama, a trebamo povećati kazne za sve koji izbjegavaju da isplaćuju plate u punim iznosima“, rekao je mandatar Igor Dodik.

Dodatne strane investicije, poboljšanje ambijenta radnika i povećanje broja zaposlenih. Na tome će se bazirati rad nove Vlade, zaključak je nove runde konsultacija.